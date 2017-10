Gigantes classificados

00:00 · 11.10.2017

Com a cabeça na Copa do Mundo, o Brasil mostrou porque é um dos favoritos para o torneio de 2018 ao vencer com autoridade o Chile por 3 a 0, nesta terça-feira, pelo jogo de despedida das eliminatórias sul-americanas.

Paulinho abriu o placar aos 9 minutos do segundo tempo, depois de aproveitar rebote de Claudio Bravo em cobrança de falta. Dois minutos depois, Gabriel Jesus ampliou. Na segunda etapa, o camisa 9 fechou a conta aos 46 minutos após receber belo lançamento de William.

Os comandados de Tite terminaram isolados na liderança da competição, com 41 pontos.

Com a derrota e os resultados das outras partidas, o Chile acabou eliminado da Copa.

Sufoco argentino

Messi pode não ser na Argentina o mesmo do Barcelona, mas, ao menos nesta terça-feira, mostrou com a camisa azul e branca por que é considerado um dos melhores da história. Sob a pressão de poder protagonizar um dos maiores vexames do futebol do país, chamou a responsabilidade mesmo depois do surpreendente gol relâmpago do Equador e comandou a vitória por 3 a 1, em Quito, ao marcar os três gols salvadores que garantiram o passaporte argentino para a Copa do Mundo.

O craque evitou que o drama com o gol de Romario Ibarra logo no início da partida se transformasse em tragédia. Mesmo com uma Argentina novamente apática e sofrendo com as escolhas erradas do técnico Jorge Sampaoli, assumiu o papel de líder. Jogou praticamente sozinho, mas com tanta qualidade técnica, era o suficiente para superar um Equador.

Os três gols de Messi e a vitória na altitude de Quito levaram a Argentina a 28 pontos, ficando com a terceira vaga direta da América do Sul para a Copa da Rússia. Para o craque, o desempenho pode ter significado ainda a afirmação total com a camisa argentina, após tantas críticas e questionamentos de seus compatriotas.

Uruguai festeja

A Seleção do Uruguai está mais uma vez em uma Copa do Mundo. E com méritos. Diante de um estádio Centenário lotado de fanáticos torcedores, em Montevidéu, os uruguaios tomaram um susto no início, mas se recuperaram em campo e derrotaram a Bolívia por 4 a 2. Com 31 pontos, o Uruguai fez uma campanha consistente nas Eliminatórias e, mesmo com a vaga sendo assegurada somente na última rodada, não passou sustos.