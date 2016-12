Gestão de notáveis

00:00 · 29.12.2016 por Ivan Bezerra - Repórter

As contratações podem ainda não terem sacudido a torcida, no nível que se esperava, mas o pessoal da gestão do Fortaleza passa a ideia de que a gestão do clube realmente vai se profissionalizar.

A junção da experiência do executivo de futebol, César Sampaio, ídolo de grandes clubes do futebol nacional e da Seleção Brasileira, do ex-goleiro Bosco, ídolo do Leão e campeão mundial pelo São Paulo, e a chegada do coordenador das categorias de base do Tricolor, Daniel Frasson, permitem ao Fortaleza ter um trio de ex-atletas experientes e hoje com conhecimento na área de gestão do futebol.

Treinador de goleiros

Bosco, que se tornou um dos nomes mais lembrados pela torcida, por ter conseguido o acesso À Série A do Brasileiro, foi apresentado ontem como o novo preparador de goleiros do clube. Aos 42 anos, ele enaltece a dedicação do ex-preparador de goleiros do Leão, Salvino Damião, que hoje se encontra afastado por causa de problemas de saúde. A chegada de Bosco, como disse o diretor que o apresentou, Daniel de Paula Pessoa, das categorias de base, agregará muito valor à comissão técnica.

Encontros

O interessante do encontro de três ex-jogadores de destaque é que eles poderão, juntos, colaborar com a administração do clube, pensando na nova forma de se trabalhar visando aos grandes objetivos do ano.

Frasson marcou o gol do título do Fortaleza em 2000, quando o clube esperava há sete anos na fila. No Joinville, embora estando nas categorias de base, teve oportunidade de conviver com César Sampaio e com o técnico Hemerson Maria. O trio acabou colaborando com o acesso do JEC para a Série A do Brasileiro. "Não adianta apenas ser ex-jogador, você tem que conhecer um pouco do processo do futebol para atingir os resultados", disse Frasson.

Já César Sampaio vibrou em reencontrar Bosco. "Eu parei de jogar em 2004 e classificamos o São Paulo para aTaça Libertadores. O Bosco chegou no início de 2005, ganhou a Taça Libertadores e foi campeão do mundo. Então, um preparador e ou outro concluiu a conquista. O futebol permite esses encontros e temos muito a aprender com ele aqui no Fortaleza, por tudo que ele representa para história do clube", disse César Sampaio.

Coadjuvantes

Bosco, que terá Guto Albuquerque como seu auxiliar na preparação dos goleiros, tem consciência do seu novo momento no Fortaleza: "Hoje, somos coadjuvantes. Na verdade, os grandes artistas são os jogadores, que irão lutar pelas conquistas. Nós podemos ajudar com a nossa experiência. Com certeza haverá jogadores que ficarão muito nervosos nos momentos de decisão e estamos aqui para passar a nossa vivência na área. Espero que os mais jovens aceitem ouvir e seguir o que dissermos", completou o ex-goleiro Bosco.

O vice-presidente do Leão e diretor de futebol do clube, Ênio Mourão, disse que já era pensamento do Fortaleza profissionalizar o setor de futebol e que, uma das metas foi trazer profissionais como Sampaio, Frasson e Bosco. A expectativa agora é que o elenco acompanhe os gestores.

Saiba mais

História de Bosco no Leão

O ex-goleiro Bosco passou pelo Fortaleza, na época como atleta, nos anos 2004 e 2005. Em 2004, conquistou o último acesso do Fortaleza, que foi para a Série A do Brasileiro. Em 2005, transferiu-se para o São Paulo, onde foi suplente de Rogério Ceni, que estava no auge.

Títulos e aprendizagem

No Fortaleza, Bosco conquistou um título estadual e mais sete pelo Sport/PE, de onde veio, afora uma Copa do Nordeste pelo mesmo clube. Atuou também pelo Cruzeiro e nos EUA atuou no Orlando City. Foi treinador de goleiros do Santa Cruz.