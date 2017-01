Gerrard assume base do Liverpool

00:00 · 21.01.2017

Novo cargo

O bom filho à casa torna. Este ditado popular vale agora para Steven Gerrard, um dos maiores ídolos do Liverpool, que está de volta ao clube inglês que defendeu por 17 anos. Já aposentado da carreira profissional, ele não voltará a jogar. Será treinador das categorias de base a partir de fevereiro e foi apresentado nesta sexta-feira no estádio Anfield Road

Nos acréscimos

Lewandowski salva Bayern no fim

O Bayern de Munique sofreu, mas saiu com vitória do seu primeiro compromisso oficial de 2017. Na reabertura do Campeonato Alemão depois da pausa de inverno, o time do técnico Carlo Ancelotti saiu atrás no placar mas virou sobre o Freiburg, com gol de Lewandowski no fim, vencendo por 2 a 1

Mercado

Rescisão para e Luis Fabiano fica na China

O experiente atacante Luis Fabiano está muito próximo de definir o seu futuro e ele não deve ser no futebol brasileiro. Sem conseguir entrar em um acordo com os dirigentes do Tianjin Quanjian para a rescisão contratação, o jogador tem tudo para continuar na China nesta temporada de 2017

Rio Grande do Norte

Motim em presídio cancela clássico

O motim de presos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, fez o clássico entre ABC e América-RN, que deveria acontecer neste domingo (22), ser adiado para uma data futura, que ainda será definida. O adiamento foi um pedido da Polícia Militar, que afirmou não ter condições de oferecer segurança para o duelo