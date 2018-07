00:00 · 12.07.2018

( Foto: Emiliano Boccato )

Após três etapas, Germano Nottingham segue como vice-líder do circuito brasileiro de Wake Park 2018. Pela primeira vez Germano está participando do circuito nacional completo, e brigando pelos lugares mais altos dos pódios, mostrando que o Ceará também é celeiro de bons atletas do esporte, que anteriormente era dominado apenas por paulistas e goianos.