Garotos do Floresta esperam surpreender os favoritos

O Floresta participará da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez, credenciado pelo título cearense na categoria sub-20 e enfrentará adversários difíceis na 1ª fase, como Santos e Audax FOTO: THIAGO GADELHA

Campeão cearense sub-20, o Floresta, entre os clubes locais que irão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, terá o maior desafio, pois encara logo o Santos na estreia, nesta quarta-feira, às 20 horas (hora de Fortaleza), na Arena Barueri, na cidade do mesmo nome, onde ficará sediado. No grupo da nova sensação das categorias de base do futebol cearense, estão ainda no Audax/SP e o Rio Branco do Acre.

A missão de conduzir o time da Vila Manoel Sátiro na Copa São Paulo foi confiada ao homem que é filho do técnico Moésio Gomes, considerado por muitos como o maior treinador de do futebol cearense. Trata-se de Mozart Neto, de 54 anos.

Mozart vai para a sua segunda Copa São Paulo. Na primeira, pelo Tiradentes, não teve muito sucesso, porém, avaliou que, na época, levou um grupo muito jovem para a competição.

Desta vez ele está mais confiante em que pese os desafios de enfrentar duas potências atuais do futebol brasileiro, o Santos e o Audax.

Mozart Neto tem antepassados de sucesso no futebol cearense e, mais que isso, qualificou-se para a função, tendo morado 20 anos em Portugal e mais três no Chile, onde estudou muito futebol, participando de cursos e formando-se em Educação Física.

Há seis meses está no Floresta e já conquistou o Torneio Marcelo Vilar, eliminando Ceará e Fortaleza, até com relativa facilidade. Exatamente os mesmos times que irão para a Copinha.

Atletas como o goleiro Mateus, o zagueiro Wagner, o meia Léo Cássio e o atacante Gaúcho despontam como destaques. "A equipe tem potencial e atletas de valor. Estamos levando uma equipe dentro do maior escalação possível de idade. Faz diferença nessa altura, a maturação do atleta, você vê a diferença em campo", disse ele.

Mozart analisou o grupo em que ficou: "Pegamos uma chave dificílima. Na abertura o Santos e em seguida o Audax. Hoje, o Audax é uma potência tanto no amador como no profissional. Chegou à final do paulista com o Santos. Será osso duro de roer. A nossa maior prova serão esses dois jogos iniciais. Se conseguirmos avançar será de grande importância para nós", disse ele.

O setor de captação de jogadores do Floresta, confiado ao diretor de futebol, Kléber Lavor, e ao presidente, Everardo Alves, colocou à disposição da comissão técnica jogadores de vários locais: Vila Manoel Sátiro, Maracanaú, Caucaia, Sobral, Amapá, Maranhão. Todos eles passaram por avaliação no clube.

"Estamos no nosso melhor momento. Vamos ver se esse nosso melhor dá para passar de Santos e Audax", completou o técnico Mozart Neto.