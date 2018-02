'Garçom' de volta

00:00 · 22.02.2018 / atualizado às 00:14 por Ivan Bezerra - Repórter

O artilheiro Gustavo e o atacante Léo Natel não haviam trabalhado juntos antes, mas se tornaram amigos no Fortaleza e também parceiros em campo, de tal modo que metade dos gols de Gustavo vem de passes de Natel ( FOTO: JL ROSA )

Após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no jogo anterior, contra o Floresta, pelo Campeonato Cearense, o atacante Léo Natel retorna ao time do Fortaleza e faz novamente a dupla com o centroavante Gustavo.

O artilheiro do Leão no Estadual, Gustavo, tem sido muito elogiado pela sua capacidade de finalização, presença de área, cabeceio, bom aproveitamento do tempo de bola, etc. Entretanto, além do restante dos companheiros, o goleador tem que agradecer muito a colaboração do companheiro Léo Natel.

De oito gols que Gustavo já marcou no Campeonato Cearense, quatro deles foram de assistências diretas de Léo Natel. Os dois se conheceram no Leão do Pici, mas já jogam como se atuassem juntos há mais tempo.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, sob as mãos de Rogério Ceni, técnico do Tricolor, Léo Natel se diz muito feliz no clube, visto que já marcou seus dois primeiros gols como profissional no Leão.

Jussani

Outro que também deve agradecimentos ao trabalho de Léo Natel é o zagueiro Diego Jussani, cujo único gol que marcou com a camisa do Fortaleza veio caprichosamente de uma cobrança de escanteio, feita por Léo Natel. Foi no jogo contra o Iguatu, quando o Leão perdia por 1 a 0 e Jussani aproveitou a cobrança de escanteio na área, para cabecear e empatar o jogo. Com este gol, a reação tricolor foi iniciada e o time venceu por 3 a 1.

"A gente trabalha forte, no intuito de sempre ajudar a equipe. E como foi dito, são quatro assistências para o Gustavo e uma para o Jussani , se eu não estiver enganado e a gente espera continuar, vindo nessa crescente e colaborar com o Fortaleza para conquistar seus objetivos", disse Léo Natel, após o treinamento realizado ontem à tarde no CT Ribamar Bezerra.

Léo Natel tem sido muito elogiado pelos torcedores, pois vem correspondendo à confiança que Rogério Ceni depositou nele, quando o indicou junto ao São Paulo. "Eu agradeço o reconhecimento da torcidas e dos colegas, porque aqui na nossa equipe não tem titular nem reserva, independentemente de quem entra em campo. Quem é lançado tem total confiança do Rogério", comentou o jogador.

Osvaldo

O atacante Osvaldo, anunciado esta semana como novo reforço do Fortaleza, já está regularizado e poderá estrear no clássico contra o Ferroviário, no próximo domingo às 17 horas no PV, pela nona rodada do Estadual. O atleta será apresentado hoje, às 11 da manhã no Alcides Santos.

Saiba mais

Preparador de goleiros

O Fortaleza apresentou na tarde de ontem o seu novo preparador de goleiros, Haroldo Lamounier, que trabalhou com o técnico Rogério Ceni durante 14 anos no São Paulo, quando foram campeões da Libertadores, tricampeões brasileiros e Mundial de clubes.

Homenagem

O Leão fará uma homenagem hoje às 10h30 no Pici a Rinaldo e Dude, pelo fato de ambos terem feito mais de 100 jogos com a camisa tricolor.