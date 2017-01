Garantido no pici

00:00 · 11.01.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Um dos poucos remanescentes da campanha de 2016, o volante e lateral-direito Felipe renovou contrato com o Fortaleza por mais três anos. A informação foi dada pelo diretor de futebol do Leão, Ênio Mourão, no momento em que era apresentado o meia Cássio Ortega.

O novo contrato de Felipe, que é volante de origem, mas que atuou mais de lateral-direito, vai até dezembro de 2019 e o Tricolor ficará com 100% dos direitos federativos do jogador.

"O nome dele saiu do BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, para depois retornar com o novo contrato. É um jogador jovem, que mostrou muita qualidade e resolvemos fazer esse novo contrato com ele", explicou Ênio Mourão, na entrevista.

O executivo de futebol, César Sampaio, também elogiou o jogador: "Estamos muito felizes em renovar o contrato do Felipe. Ele foi um dos destaques do Fortaleza, mesmo o clube não tenho conseguido o acesso à Série B. A condição técnica dele agradou e é um dos nossos reforços importantes para a temporada", completou César Sampaio.

Regularidade

O lateral Felipe acabou sendo um dos termômetros do time em 2016. Quando ele ia bem nas partidas, normalmente, o time todo também apresentava um bom desempenho. A prova é que ele fez 42 jogos na temporada. A idade do atleta, 22 anos e a boa condição física também ajudaram na hora de se fazer um novo contrato com o atleta renovado pelo Maranguape à época do treinador Mastrilo Veiga.

Outro jogador que deverá ficar em definitivo no clube é o volante Anderson Uchôa, que veio do Paraná, mas que ficará sem vínculo com esse clube.

Experiências

O técnico do Fortaleza, Hemerson Maria, vem fazendo várias experiências até encontrar o time para a estreia no Campeonato Cearense, domingo próximo na Arena Castelão, às 16 horas, contra o Ferroviário.

Hemerson testou vários jogadores, mostrando-se ainda em dúvida em algumas posições. O time que vem treinando é o seguinte: Matheus Inácio; Felipe, Gabriel Silva, Ligger (Max Oliveira) e Gastón Filgueira; Jéfferson, Anderson Uchôa (Vacaria),Cássio Ortega e Rodrigo Andrade; Juninho Paulista e Maranhão (Lúcio Flávio).

Congresso

O fisiologista do Leão, Edson Palomares, viaja hoje para a Rússia, onde participará de um congresso internacional de treinadores de várias partes do mundo.