Gabriel Jesus volta a atuar após 2 meses

00:00 · 26.02.2018

Gabriel Jesus atuou por alguns minutos, mas se mostrou recuperado e, inclusive, se envolveu em confusão com o inglês Wilshere ( FOTO: AFP )

Em jogo que marcou o retorno de Gabriel Jesus após quase dois meses lesionado, o Manchester City venceu o Arsenal neste domingo (25), por 3 a 0, no Estádio de Wembley, em Londres, e faturou a Copa da Liga Inglesa. Agüero, Kompany e David Silva fizeram os gols.

Três brasileiros ajudaram o City a sair campeão neste domingo. Danilo, escalado improvisado pelo lado esquerdo, teve atuação segura e deu até assistência para David Silva no terceiro gol. Fernandinho também saiu jogando e vinha bem até se machucar logo no início do segundo tempo. O goleiro Ederson ficou na reserva, substituído pelo arqueiro chileno Claudio Bravo, que fez boa partida.

Houve tempo para Gabriel Jesus fazer a estreia na temporada. O brasileiro, que machucou o joelho no fim de dezembro, entrou a 15 minutos do fim no lugar de Sané. Ele não teve muito tempo, mas chegou a levar perigo em jogadas do ataque da equipe, além de se envolver em discussão com Wilshere.

O resultado deste domingo garantiu a Pep Guardiola o primeiro título desde que chegou ao futebol inglês.