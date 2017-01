Futsal oficializa pedido de ajuda

00:00 · 06.01.2017

Em situação financeira precária, como mostrado na edição do Diário do Nordeste da última terça-feira, e precisando reerguer uma seleção que fez fiasco na última Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) decidiu recorrer à CBF para tentar se reerguer. E, com a ajuda do técnico Tite e do coordenador de seleções Edu Gaspar, a entidade encontrou uma luz no fim do túnel. O comando da seleção brasileira sinalizou com ajuda em termos de estrutura.

Segundo o presidente da CBFS, Marcos Madeira, a parceira ainda é informal - vale ressaltar que o Brasil é o único país do mundo em que a seleção de futsal não é vinculada à mesma confederação que cuida do futebol de campo.

"Nessa parceria cada um vai fazer a sua parte. A CBFS não vai deixar de fazer o que sempre fez, e a CBF vai dar o que puder. É uma parceria de duas mãos, sem perda de autoridade, cada um fazendo a sua parte. Havia uma distância muito grande. Hoje não vai haver mais", disse.

Silêncio da CBF

O anúncio foi feito em um hotel na zona oeste do Rio. No encontro, não havia nenhum dirigente da CBF. Questionado sobre isso, Madeira afirmou que o motivo era para não dar a impressão de que a CBF estaria assumindo o futsal brasileiro. "Se ela estivesse assumindo, essa coletiva seria na sede da CBF. Não veio ninguém não porque não quisesse vir, mas porque daria essa conotação", justificou. Um dos principais responsáveis pela aproximação das entidades foi o técnico Paulo Cesar Oliveira, o PC, que foi apresentado como novo técnico da seleção de futsal.

A sede e o CT da CBFS, em Fortaleza, estão penhorados. Assim, a seleção brasileira de futsal não tem uma estrutura mínima para treinamento.