Futebol perde a luta

00:00 · 31.12.2016 / atualizado às 07:00 por Irailton Menezes - Repórter

O imponente Coliseu do Sertão, que ficou famoso no Brasil, perde a sua equipe ( Fotos: Natinho Rodrigues )

Uma cidade pequena, do Interior do Ceará, que vivia a expectativa da presença do seu time na elite do futebol estadual e viu todo um sonho ir por água abaixo no final deste ano. É este o sentimento da maioria dos moradores do pequeno Município de Alto Santo, localizado a 254 km de Fortaleza. Ninguém imaginava que aquela equipe, classificada para disputar a 1ª divisão do Campeonato Cearense da próxima temporada, tivesse um final tão melancólico, em decorrência do conflito político-eleitoral instalado em 2016.

O Alto Santo Esporte Clube, ou Gladiador do Sertão, como é apelidado pelos torcedores, não saberia que o desfecho de sua última batalha seria tão trágico, a ponto de deixá-lo fora de ação por dois anos e ainda pior, tendo que recomeçar, praticamente, tudo do zero.

Fundado em 2007, o Alto Santo Esporte Clube começou a mandar seus jogos em Limoeiro, um município próximo, a 74 km de distância. O time preferiu se ausentar da terceira divisão do Estadual e retornou em 2015, depois que o Estádio Coliseu foi construído. A obra, avaliada em cerca de R$ 1,3 milhão, foi cercada de polêmicas, visto que a cidade, hoje com 17 mil habitantes, teria uma praça esportiva com capacidade para 20 mil torcedores.

Mesmo inacabado, o Estádio Coliseu foi inaugurado em agosto daquele ano para 900 torcedores e o time da cidade chegou ao título da 3ª divisão. Em 2016, mesmo em um campeonato cercado de polêmicas e discussões no âmbito da Justiça desportiva, o Gladiador do Sertão se sagrou campeão e assim chegou onde várias equipes do Interior almejam. Só que um anúncio, em dezembro deste ano, pegaria a todos de surpresa: alegando dificuldade financeira e falta de patrocínios, o Alto Santo desistiu de participar do Campeonato Cearense em 2017. As palavras foram ditas pelo próprio presidente da agremiação, Osir Gomes. "Nos reunimos e decidimos tomar esta decisão. Infelizmente não deu para continuar o trabalho, porque é muito caro para manter um time de futebol. Até pensamos em levar os jogos novamente para Limoeiro, mas iria ficar muito caro. Nós contávamos com o apoio da atual gestão, que não irá continuar e não tivemos nenhuma conversa com a outra que irá administrar a cidade. Desta forma a gente optou por liberar os jogadores e não participar do Estadual", disse o presidente do clube.

O começo do fim

A sucessão política, de fato, seria o ponto de partida para a atitude da diretoria do Alto Santo. Nas eleições municipais, em outubro deste ano, a candidata Iris Gadelha (PSB) venceu o antigo prefeito, Adelmo Aquino (SD), numa disputa acirrada nas urnas, com diferença de apenas 46 votos. Sendo assim, a pacata cidade será comandada pela nova gestora a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Iris Gadelha esteve na sede do Diário do Nordeste, onde expôs o seu ponto de vista sobre a desistência do clube. "A administração atual do Alto Santo é uma verdadeira 'caixa preta'. Não podemos assumir um clube sem conhecermos quanto ele vai custar para o Município. É lamentável que o time saia da competição apenas por brigas políticas e inveja da atual gestão", explicou.

Em contrapartida, o diretor de futebol do Alto Santo, Márcio Bezerra, que está no clube desde a fundação, disse que Iris Gadelha sempre criticou o clube e o Coliseu, durante sua campanha, e nunca procurou ninguém do time para conversar. "É uma tristeza não só para nós da diretoria, mas também para alguns torcedores que tinham amor pelo Alto Santo, mas volto a dizer o que disse em outras entrevistas: o problema é político. A oposição ganhou e fez uma campanha onde só dizia que o Coliseu era um dinheiro perdido e que o time do Alto Santo só dava gasto para o Município.

A candidata eleita diz, em algumas entrevistas, que ninguém a procurou, mas se você me critica a gente não tem que lhe procurar. Nossa opinião é essa e por isso que nós da diretoria não fomos conversar com a candidata eleita", falou o dirigente.

Futuro em questão

A nova administração de Alto Santo terá a missão de reerguer o time da cidade. Algo que deve começar do zero, já que a maioria dos jogadores já estão em outros clubes. Uma das ideias é investir em novos valores da região, como explica o educador físico Paulo Égio.

"É preciso montar um time de base e mais em conta para os cofres públicos. Não podemos deixar morrer, de forma alguma, o tão sonhado time da nossa cidade".

Polêmicas, conquistas e ausência

Estádio Coliseu

Praça esportiva ficou conhecida internacionalmente por ser uma obra cercada de polêmicas. Mesmo inacabado, o Coliseu foi inaugurado em agosto de 2015 e sediou os jogos do Alto Santo até 2016, onde o Gladiador do Sertão faturou os títulos (3ª e 2ª divisão) de forma consecutiva e assim conquistou o direito de participar da elite do futebol cearense. Ao que tudo indica, o estádio não receberá jogos oficiais em 2017