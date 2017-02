Frio e Calculista

00:00 · 06.02.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Borrachinha quase estreou no UFC 198, quando foi chamado para substituir Anderson Silva no duelo contra o Uriah Hall, mas o jamaicano recusou enfrentá-lo. Assim, o mineiro permaneceu no Jungle Fight e conquistou o cinturão dos médios ( Foto: UFC )

A oportunidade não poderia surgir em melhor momento. É assim que o mineiro Paulo Henrique Costa, mais conhecido como Paulo 'Borrachinha', avalia sua estreia no Ultimate, dia 11 de março no UFC Fortaleza.

Aos 25 anos, o atleta vive a melhor fase da sua carreira no MMA e terá pela frente uma parada bem difícil no octógono mais famoso do mundo: o sul-africano Garreth McLellan, que vem de duas derrotas e luta pressionado para não correr o risco de ser demitido da organização.

Borrachinha conversou com a reportagem do Diário do Nordeste e revelou como vem sendo o seu dia a dia para chegar com tudo na Capital cearense e superar o sul-africano.

"Uma nova derrota pode complicar a vida dele no UFC. Tenho certeza de que ele vem para o tudo ou nada, mas eu acho bom, porque estou preparado para qualquer tipo de situação e sei que posso definir este combate sem deixar que os juízes decidam. Vai ser uma luta interessante e confio no meu desempenho", disse o brasileiro.

A confiança de Borrachinha não é à toa. Ele está invicto na carreira, com oito vitórias, sendo que em seis vezes superou seus oponentes por nocaute técnico. Tudo isso é fruto de uma intensa preparação e uma rotina diária de treinos, que exige muita disciplina e fôlego.

"Eu treino em dois períodos. Chão, trocação, de todas as formas a gente procura se aperfeiçoar e claro que cumprimos também todas as regras da dieta, para não correr riscos no dia da pesagem. Está tudo dentro do planejado, graças a Deus".

Dinâmico

Se depender do currículo e do ritmo dos treinos, o torcedor cearense terá certeza de uma grande luta pela categoria dos médios. O jovem lutador brasileiro, que ganhou o apelido (Borrachinha) pela flexibilidade e agilidade, garante que os fãs irão presenciar um grande espetáculo no ginásio do Centro de Formação Olímpica. "Não sou de enrolação. Eu gosto de partir para cima e definir. Quem me conhece sabe disso. A torcida cearense é vibrante e pode esperar um lutador dinâmico e com muita vontade de ganhar".

Além da luta entre Paulo Borrachinha e Garreth McLellan, o UFC Fortaleza já tem mais 11 lutas definidas. Entre elas, as dos cearenses Rony Jason, que enfrenta Jeremy Kennedy, e Godofredo Pepey, que encara Kyle Bochniak, ambos na categoria peso-pena. Na luta principal, o Vitor Belfort mede forças com Kelvin Gastelum (peso-médio).