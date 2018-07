Frente renovada

00:00 · 12.07.2018 por Ivan Bezerra - Repórter

Douglas Coutinho é anunciado pelo Fortaleza como nova opção de ataque da equipe para as disputas da Série B do Campeonato Brasileiro ( FOTO: THIAGO GADELHA )

Aos poucos, a diretoria do Fortaleza vai repondo as carências do time, com a retirada de atacantes como Edinho, Gustavo, Marcinho, entre outros que já haviam deixado o clube. Gustavo e Marcinho saíram por contusão. Na noite de ontem, o clube apresentou o atacante Getterson, que atuava na Coreia do Sul e logo em seguida, pelo site do clube e demais mídias, anunciou a aquisição de Douglas Coutinho, atacante que acabara de rescindir com o Ceará.

Getterson Alves dos Santos, de 27 anos, é natural de Engenheiro Beltrão, no Paraná. Tem 1,77m de altura e sua principal característica é atuar pelos lados do campo, como atacante. Seus principais clubes foram os seguintes: PSTC/RS, Internacional, Corinthians/AL, Coritiba, Oeste, Toledo, J. Malucelli, Cascavel, Boa Esporte, Volta Redonda, FC Dallas, Pohang Steelers (Coreia do Sul).

Getterson foi apresentado no início da noite de ontem, no CT Ribamar Bezerra pelo presidente do Leão, Marcelo Paz. "Desde quando eu era diretor de futebol, em 2016, eu já havia tentado trazer o Getterson para jogar no Fortaleza, mas na época não deu certo. Que ele seja bem-vindo ao clube", disse Marcelo Paz.

Como sua transferência é internacional, Getterson e o meia recentemente contratado, Nenë Bonilha, somente poderão jogar, depois do dia 16 de julho. Ele será preparado para o jogo contra o CSA/AL, dia 20, às 21h30, no Rei Pelé.

"Antes de vir para o Fortaleza, houve a parada para a Copa do Mundo e fizemos uma mini-temporada, por isso estou em forma e se o Rogério Ceni precisar de mim, estarei pronto para atuar. Sou um jogador de beirada, a minha especialidade é jogar pelas pontas e gosto do jeito de jogar do Fortaleza e posso me encaixar", disse Getterson.

Indagado sobre em que clube ele se saiu melhor, Getterson respondeu: "Na verdade, em todos os clubes em que passei, eu sempre tive uma boa apresentação. Tive boas passagens pelo J. Malucelli, no Coritiba, tive algumas oportunidades, mas algumas lesões atrapalharam no decorrer do Brasileiro e na Coreia, fiz boas partidas também, tanto é que o clube queria que eu permanecesse, mas estava com vontade de voltar ao Brasil", disse.

Douglas Coutinho

Como já vinha monitorando o atleta no maior rival, o Ceará, o Fortaleza anunciou, ontem a contratação do atacante Douglas Coutinho Gomes de Souza, de 24 anos. O atleta vem por empréstimo junto ao Atlético Paranaense, visto que o mesmo já havia sido devolvido pelo Ceará. Seus principais clubes foram: Cruzeiro, Atlético/PR, Braga/POR e Ceará.

Pelo menos Douglas Coutinho, que vem em bom estado físico e estava na capital cearense, poderá ser utilizado já no jogo de sábado, às 16 horas na Arena Castelão, contra o Atlético Goianiense, na Arena Castelão. É bem possível, que o atleta inicie os treinamentos no CT Ribamar Bezerra ainda esta semana, para jogar no sábado.

Saiba mais

Mais dois na mira do Leão

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, não quis confirmar que estava negociando com os atletas, mas nos bastidores, surgiram dois nomes a serem contratados pelo clube. São eles o atacante Ederson, 29 anos, que está no Atlético/PR, mas que pertence ao Kashiwa Reysou/JAP.

Grampola

Outro nome agendado pelo Fortaleza é o do centroavante Rafael Grampola, de 30 anos, que já marcou 14 gols na temporada, vestindo a camisa do Joinville/SC. Como o clube se encontra em situação difícil na Série C, está havendo dificuldade na liberação do jogador para o Leão.