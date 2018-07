Fortaleza recebe evento fitness

00:00 · 07.07.2018

Esportes fitness, como crossfit, têm ganhado cada vez mais adeptos no Estado. O Ceará Games Open War é um exemplo disso ( FOTO: HELENE SANTOS )

A cidade de Fortaleza vai ferver durante esse fim de semana com a realização de um grande evento fitness, que reunirá atletas de pelo menos quatro estados brasileiros e 10 cidades nordestinas. É o Ceará Games Open War, que acontece no sábado e domingo na Unifanor Wyden (Dunas) e é organizado pela Ceará Games - Eventos Esportivos.

Serão centenas de atletas participantes na competição, sendo 100 duplas iniciantes, 40 duplas intermediárias e 10 duplas RX. O evento entregará R$ 8 mil em premiação e oferecerá grande estrutura aos atletas participantes, como arena de competição com 10 raias, 15 judges, DJ, food court e bar.

Este será o maior evento fitness do Ceará realizado no período do segundo semestre deste ano de 2018. Imperdível para os amantes do esporte.

"Será uma competição com 300 atletas no sábado e domingo, incorporando levantamento de peso, exercícios ginásticos e movimentos cíclicos. Organizado pela Ceará Games Eventos Esportivos, o Cearagames Open War vai esquentar a Unifanor Dunas neste final de semana", explicou Magno Lira, um dos organizadores da competição.

Programação

Nesta sexta-feira (6), os atletas inscritos na competição pegaram os seus kits e receberam o briefing do evento.

Neste sábado, a competição começa com a primeira prova, seguida de intervalo e das segundas e terceiras provas. No domingo, as três provas finais.