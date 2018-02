Fortaleza pede árbitro CBF para Clássico-Rei

00:00 · 27.02.2018

Marcelo Paz entende que em clássicos passados, seu clube foi prejudicado ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

O Fortaleza deu entrada, ontem à tarde na sede da Federação Cearense de Futebol, em um pedido para que o trio que apitará o Clássico-Rei, no próximo domingo, às 19 horas na Arena Castelão, seja totalmente de fora.

Deverão ser con vidados árbitros do quadro da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. O pedido foi protocolado pelo vice-presidente do Leão, Marcello Desidério. Já o presidente do clube, Marcelo Paz, explicou um pouco as razões pelas quais está pedindo árbitro de fora: "Em outros clássicos, fomos prejudicados por erros de arbitragem, daí pedimos um trio da CBF. Vários erros aconteceram apenas contra nós", queixou-se o dirigente.

Além da quantia de R$ 10 mil, o Leão se encarregará, porque está fazendo o pedido, de pagar as taxas de arbitragem, translado e hospedagem do trio, cujos custos aumentarão se for da Fifa, por exemplo.

No que se refere ao time, propriamente dito, o técnico Rogério Ceni recebeu os atletas, na tarde de ontem no CT Ribamar Bezerra, com vistas ao jogo do dia 1º de março contra o Iguatu, pelo hexagonal do Campeonato Cearense. Rogério Ceni deverá contar com quase todos os jogadores do elenco para a partida.