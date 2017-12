Fortaleza lança terceira camisa: a Centenarium

00:00 · 18.12.2017

O Leão lançou ontem seu terceiro uniforme, em comemoração ao ano de seu centenário FOTO: DIVULGAÇÃO

O Fortaleza lançou ontem seu terceiro uniforme, em comemoração ao ano de seu centenário, em 2018. A camisa, nomeada de Centenarium, é inspirada na origem histórica do nascimento e crescimento da cidade de Fortaleza, com o símbolo da Cruz de Santiago.

A Cruz de Santiago é referência ao Fortim de Santiago, a primeira Fortaleza localizada no marco zero da cidade, na Barra do Ceará. A espada de Santiago representa fé, honra e amor e surgiu na Espanha, após a batalha del Clavijo. Por esta Conquista militar, passou a ser o distintivo dos cavaleiros de Leão dedicados a defender os Peregrinos.

Valores

A nova camisa pode adquirida ser através do site de sócios-torcedores do Leão: www.Sociofortaleza.Com.Br.

Para o torcedor que é associado, a camisa custa R$ 159,90. Para os não sócios, o valor (tanto masculina quanto a feminina) é R$ 199,90.