Fortaleza encerra o dia com o anúncio de três reforços

00:00 · 01.02.2017

Meio-campista Leandro Lima é praticamente uma renovação de contrato e chegou para lutar por uma vaga de titular no time do Fortaleza ( Foto: JL Rosa )

O Fortaleza bem que poderia ter logo confirmado quatro novas contratações para a temporada de 2017, mas preferiu confirmar, oficialmente, apenas três reforços até o início da noite de ontem: os meias Leandro Lima, que é praticamente uma renovação de contrato, Willian Schuster, 29 anos, ex-Atlético Goianiense e o lateral-direito Pablo, 27 anos, que estava por último no América Mineiro.

O quarto jogador que poderia ter sido anunciado logo é o meia Esquerdinha, que vem do Náutico e que inclusive já estava no Pici na tarde de ontem, realizando exames. Como na primeira bateria de testes, o jogador não foi aprovado, há cerca de 10 dias, os dirigentes preferiram ainda não confirmar a sua contratação por parte do Leão.

Vale lembrar que o centroavante Zé Carlos, do CRB/AL e que estava no Santa Cruz/PE, ainda não definiu o seu ingresso no Leão, faltando detalhes financeiros para confirmar o vínculo.

O clube apresentou, ontem à noite, apenas o meia Leandro Lima, hoje com 31 anos. O jogador fez apenas quatro partidas pelo Fortaleza em 2016 e já era conhecido do técnico Hemerson Maria, visto que atuou na reta final da Séri e C do Brasileiro.

"Estou muito feliz em estar retornando e posso dizer que à minha casa, porque esse é um clube com quem tenho uma identificação muito grande, disse o jogador na entrevista.

No início da tarde, antes do treino do dia, um grupo de 15 torcedores da torcida uniformizada JGT apareceu no Pici para conversar com os jogadores. Todo o elenco só treinou depois da reunião, debaixo das arquibancadas, com esses torcedores. Eles foram cobrar mais empenho do grupo, após a derrota para o Horizonte no Estadual.

O executivo César Sampaio comentou o fato: "Nós dirigentes ouvimos os torcedores e entendemos que eles queriam expor a realidade do Fortaleza. Deixamos os jogadores conversarem com eles. Cada atleta contratado aqui sabe que temos essa situação de pressão e iremos conviver com ela até o final. Muitos que estão aqui desde o ano passado, até funcionários mesmo, ficam sempre com medo quando acontece algum revés, de renascer algum fantasma de coisa que não deu certo. Eu continuo confiante desde que cheguei", disse.