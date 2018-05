Fortaleza: alternativas reduzidas para substituir ataque na Série B

00:00 · 09.05.2018

Osvaldo ainda não resolveu se permanecerá no Pici após 31 de maio, quando se encerra o seu contrato. Clube busca mais um nome para o ataque ( Foto: JL Rosa )

O time do Fortaleza tem um dos mais eficientes ataques do Campeonato Brasileiro da Série B, com oito gols marcados e um aproveitamento geral do time, na ordem de 83%. O técnico Rogério Ceni está conseguindo encaixar o trio ofensivo, com Edinho, Gustavo e Osvaldo, mas uma análise mais atenta ao desempenho do time mostrará que o elenco conta basicamente com a "conta do chá" na frente.

O Leão perdeu o atacante Léo Natel, que foi para o exterior, Alípio, que começou a temporada como titular, junto com o próprio Léo Natel e que foi para o CRB/AL. Com isso, as opções ficaram escassas.

O técnico Rogério Ceni já disse, em entrevista pós-jogo, que conta, basicamente com o meia-atacante Wesley para jogar pelas extremas. Isso no caso, de querer fazer uma substituição na linha de frente. Exemplo disso foi no jogo contra o Londrina/PR, quando houve o empate em 1a1. Rogério precisou retirar Osvaldo, que já estava um pouco desgastado e recorreu a Wesley.

Para o lugar de Gustavo, se houver uma necessidade, o clube conta com o centroavante Wilson, que é homem de área com as mesmas características.

Em caso de Edinho ou Osvaldo ficarem de fora, as alternativas ficam complicadas, no sentido de se manter o mesmo sistema de jogo ofensivo.

Opções

O presidente do Fortaleza e o diretor de futebol, Daniel de Paula Pessoa, reconhecem que precisam contratar, mas não veem a situação como preocupante. "Sobre o ataque, hoje nós temos Marlon, Wesley e Wallace como opções, mas vamos em busca de mais um nome", disse Paz.

Sobre a reunião com os empresários do atacante Osvaldo, visando à sua permanência, o diretor de futebol informou que "tivemos um encontro preliminar". Já o presidente Marcelo Paz, considera que a situação se resolverá quando os empresários forem à Tailândia, onde Osvaldo tem pré-contrato e retornarem com informações mais precisas.