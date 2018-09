Fórmula repetida

00:00 · 21.09.2018 por Irailton Menezes - Repórter

Duas vitórias em duas atuações convincentes. Foi isso que o Ceará demonstrou contra Corinthians e Vitória/BA, nos últimos jogos realizados em casa, quando a equipe apresentou um bom futebol e saiu de campo com os três pontos.

Desta forma, o técnico Lisca poderá repetir a mesma formação contra o próximo adversário do Vovô na Série A, que será o Grêmio, no domingo, às 11 horas, em Porto Alegre/RS. Fora de casa, o Ceará irá encarar um dos melhores times da competição e terá que repetir as boas atuações, se quiser trazer pontos da capital gaúcha. Não é à toa que a equipe comandada por Renato Portalupi tem a melhor defesa do certame, com apenas 12 gols sofridos, e ocupa a 5ª posição com 44 pontos.

A formação que pode iniciar o jogo no domingo é a seguinte: Éverson, Samuel Xavier, Tiago Alves e Felipe Jonatan; Richardson, Edinho, Calyson e Juninho Quixadá; Calyson e Arthur.

"É esperar uma pedreira muito grande. Nosso time tem crescido também, conforme o crescimento dos adversários. É um grupo forte e quanto maior a exigência, maior o crescimento e nós vamos trabalhar em cima disso. Respeitamos muito o Grêmio, mas o nosso maior respeito é ir lá e tentar buscar a vitória, nos entregarmos de corpo e alma na partida, com muita concentração, para ver se a gente consegue colher pontos, que é muito importante na nossa caminhada", disse Lisca em coletiva realizada na tarde dessa quinta-feira (20).

Horário

Outro fator que ganha importância nesta partida é o horário (11 horas). Nesta edição da Série A, o Alvinegro já atuou neste horário em três oportunidades, contra Corinthians, São Paulo e Flamengo. O treinador ressaltou que os jogadores do Ceará já estão bem adaptados.

"Não vai mudar, porque nos adaptamos a treinar muito pela manhã. Então para o jogador não tem muito mistério. Claro que vai estar um pouco diferente, porque há uma previsão de mais calor para essa época. Nos adaptamos bem nos três dois jogos que fizemos", finalizou.