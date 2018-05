Força ao extremo

00:00 · 07.05.2018 por Irailton Menezes - Repórter

Estar entre os melhores competidores de CrossFit do mundo. Este é o objetivo do trio de atletas cearenses formado por Renata Pimentel, Eder Costa e Antonio Reginaldo, adeptos da modalidade esportiva que virou febre em todo o planeta.

Os três conseguiram a classificação para os regionais, que acontecem ao longo de três fins de semanas entre os meses de maio e junho, sendo que neste ano, a competição acontece pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro. Outra novidade é que um competidor latino terá vaga garantida no mundial, onde 40 homens e 40 mulheres individuais, além de 30 times masculinos e femininos disputam apenas uma única vaga. Os melhores serão classificados para o Reebok CrossFit Games.

Com vaga garantida em duas categorias (individual e master 35+), a campeã sul-americana Renata Pimentel está confiante em conseguir um desempenho superior ao de 2017, quando ficou entre as três melhores atletas do continente. "A gente trabalha o ano inteiro para isso. É uma competição muito difícil e ter conseguido a classificação é um mérito. No ano passado era um pouco diferente, pois tinha a presença das americanas, então o nível era bem mais alto. Em 2017 consegui o terceiro lugar da América Latina e agora estou ainda mais otimista", disse.

Esta será a segunda etapa do Reebok CrossFit Games, considerada a principal competição do mundo no referido esporte. O trio cearense representa não só o Ceará como o Nordeste, o que é considerado um saldo positivo para o líder da CrossFit Gurkha, localizada no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. "Isso é muito importante para nossa região. Esperamos representar da melhor maneira possível, pois entraremos fortes e preparados, assim como os demais atletas. O jogo está em aberto".

Privilégio

Antonio Reginaldo sempre foi fã do CrossFit e acompanha a performance dos principais competidores pelo mundo. Para ele, disputar o Regional é não só uma meta alcançada mas a realização de um sonho.

"Há muito tempo eu busco essa classificação para essa competição e graças a Deus este ano eu fui felizardo. Eu vejo meu ídolos competires lá e agora eu vou participar. É um passo de cada vez e estamos evoluindo a cada dia", destacou o atleta.

As finais do CrossFit Games 2018 acontecem no início de agosto, entre os dias 1º e 5, Em Wisconsin, nos Estados Unidos.