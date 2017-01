Foco no duelo de opostos

00:00 · 28.01.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Lateral-direito Eduardo, embora tenha chegado recentemente e ainda não esteja em forma, está cotado para estrear diante do Horizonte ( FOTO: JL ROSA )

O empate sem gols contra o Bahia, pela Copa do Nordeste na última quinta-feira já foi esquecido. O pensamento agora é se distanciar na liderança do Campeonato Cearense, pelo qual o Fortaleza enfrenta o Horizonte, lanterna da competição, neste domingo, às 16 horas no Estádio Domingão.

Os dois times estão em situação distinta na tabela, um no topo e outro na parte de baixo, entretanto, a situação de pressão é sempre parecida.

No Leão do Pici, os torcedores esperam que o time esteja sempre em alta performance, embora no início de temporada. Já no Horizonte, uma vitória será fundamental para manter vivas as chances de fugir do rebaixamento para a Série B local.

Se no Tricolor, o técnico Hemerson Maria segue aprimorando a sua equipe, no adversário, o cenário também é distinto: o time estreia o treinador Leandro Campos, que a menos de uma semana está procurando encontrar uma nova forma de jogo.

Hemerson não terá a sua equipe titular completa. O volante Anderson Uchôa recebeu o terceiro cartão amarelo, ao passo que o lateral e volante Gastón Filgueira cumprirá suspensão automática por expulsão.

Existe uma possibilidade do meia Cássio Ortega, já recuperado de lesão na panturrilha, tomar parte no jogo, mesmo que seja no decorrer da partida.

Hemerson Maria avalia a situação de pressão da torcida: "O torcedor cobrou, diante do Bahia, por causa do resultado, mas nosso time mostrou empenho, luta para conseguir o objetivo, que era a vitória. Nós estamos com quatro partidas já disputada e ainda invictos. Não sofremos gol nas últimas três. Sabemos que precisamos fazer ajustes, mas já houve uma evolução no time que iniciou o campeonato", disse o treinador.

Para a lateral-direita, o técnico poderá promover a estreia de Eduardo, contratado junto ao Coritiba, deslocando o volante Jéfferson da lateral para o meio de campo. Para a lateral-esquerda, o mais provável será escalar Allan Vieira.

São apenas suposições, visto que o técnico não quis adiantar o que pretende fazer.

"Nós vamos analisar no último treino antes do jogo, visto que também tem o Bruno Melo, que poderá ocupar a lateral-esquerda", lembrou o comandante do Leão. Os jogadores do Tricolor entendem que terão de propor o jogo no Domingão: "O Fortaleza tem totais condições de propor o jogo, como já fez em determinados nas partidas que disputou", comentou Jéfferson.

O Horizonte tem uma baixa no time. O zagueiro Gilmak deixou a equipe, transferindo-se para o Batatais/SP. A diretoria não informou se outro atleta será contratado para a posição.