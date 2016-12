Foco na defesa

00:00 · 23.12.2016 por Ivan Bezerra - Repórter

Ligger chega para reforçar o sistema defensivo do Leão em 2017 ( FOTO: ASCOM/FORTALEZA )

De trás para a frente. O Fortaleza está começando a sua pré-temporada com anúncio de contratações nas quais se observa a vinda de jogadores para o setor defensivo, ou do meio-campo para trás.

De sete reforços confirmados pelo clube, seis são para o setor de contenção. Apenas um apresentado será atacante. Isso, contando-se com as contratações anunciadas até ontem à noite.

Assim sendo, foram já confirmados os goleiros Matheus e Marcelo Boeck; os zagueiros Ligger e Heitor; os volantes Gastón Filgueira e Jéfferson - anunciado ontem; e o atacante Juninho Potiguar. Ontem à tarde, o diretor de futebol, Ênio Mourão e o executivo de futebol, César Sampaio, apresentaram o zagueiro Ligger, de 28 anos, baiano de Santo Amaro.

Alicerce

Para o executivo César Sampaio, a prioridade para o setor defensivo apresentada nos reforços até o momento tem algumas explicações: "Nós temos seis negociações em andamento e não podemos antecipar, porque quando você revela sem fechar o negócio, aí desperta outros clubes que não estavam se lembrando da situação deste ou daquele jogador. Surgiram mais atletas para a contenção porque, num edifício, a gente começa pelos alicerces, por isso, estamos começando de trás para a frente. Mas, isso não quer dizer que, se surgir um atacante inquestionável, dentro das condições do clube, nós não iremos deixar de trazê-lo", explicou César Sampaio.

Já o vice-presidente e diretor de futebol do clube, Ênio Mourão, disse que é preciso se ver a ocasião: "Temos aproveitado as oportunidades. Contratar jogadores do meio-campo para trás é sempre mais fácil. Atacantes são mais raros, mas estamos contratando. Vale lembrar que trouxemos o Juninho Potiguar, que é um meia-atacante, mas já estamos praticamente acertados com um lateral-direito, atacante, mais um volante, enfim, várias posições, disse Ênio.

O zagueiro Ligger foi o primeiro jogador contratado pelo Fortaleza para 2017, porém, o mais recente a ser apresentado. O atleta de 28 anos, 1:86 m de estatura, praticamente começou jogando no futebol de Juazeiro do Norte, tendo passado por Guarani de Juazeiro, Icasa, Sheriff da Moldávia, onde jogou com Juninho Potiguar, afora Oeste de Itápolis/SP, Joinville/SC , onde estava por último e agora Fortaleza."Tenho acompanhado a luta do Fortaleza para subir para a Série B. Tem batido na trave, mas chegou a hora de encontrar o caminho do gol. O time não merece estar na posição em que está no Brasileiro", disse Ligger Moreira Malaquias.

Bosco contratado

O Fortaleza contratou o ex-goleiro Bosco para ser o novo preparador de goleiros. Guto Albuquerque será seu auxiliar. Bosco brilhou no Leão em 2004 e 2005. Depois foi para o São Paulo.