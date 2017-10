Flávio Araújo crê em CSA ousado

00:00 · 14.10.2017

O técnico Flávio Araújo confia na campanha do CSA fora de casa para vencer o Leão ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

Time de melhor campanha entre todos os participantes da Série C, com 41 pontos somando todas as fases, o CSA chega para a decisão com o Fortaleza confiante na conquista do título. Embora faça o primeiro jogo fora de casa, a equipe azulina tem a seu favor o retrospecto recente fora de casa para sair na frente do Leão mesmo no Castelão.

Nos dois jogos que fez na fase final da Série C, ou seja, nas quartas e semifinais, o CSA ganhou os dois, batendo o Tombense por 2 a 0 e o São Bento por 1 a 0.

Para o técnico do CSA, Flávio Araújo, sua equipe sabe jogar fora de casa e buscará a vitória.

"CSA e Fortaleza são dois times de muito potencial e mereceram estar na final da Série C. Sabemos da força do Fortaleza jogando a primeira em casa, abrindo vantagem contra o Tupi e Sampaio Corrêa, nós somos 100% fora, vencendo Tombense e São Bento. Atuamos bem fora, jogando de acordo com o adversário e podemos jogar no Castelão por dois resultados, um empate ou uma vitória, já que decidiremos o título em casa".

Respeitando o adversário que conhece bem - Flávio é cearense e já treinou o Leão e o Vovô - o técnico espera que sua equipe atue de forma compacta.

"Teremos que fazer um grande jogo para superar o Fortaleza em casa. Com compactação, transição rápida e sem deixar de atacar o adversário".

Para o duelo, o time alagoano terá quatro desfalques certos: os laterais Celsinho e Raule e o zagueiro Rodrigo Lobão cumprem suspensão automática, além de o zagueiro Jorge Fellipe, que está contundido.