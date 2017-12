Flamengo: violência na final será investigada

00:00 · 19.12.2017

Flamengo e Ministério Público se reuniram no fim da tarde desta segunda-feira (18) para um debate sobre os episódios de violência protagonizados na decisão da Copa Sul-Americana, quarta-feira passada (13), no Maracanã. O clube entregou um documento com todas as informações prévias da partida contra o Independiente-ARG e se colocou à disposição para ajudar na identificação dos envolvidos.

Por sua vez, o Ministério Público abriu uma investigação para apurar o caso. Punições aos torcedores e facções organizadas não estão descartadas.

"O MP vem se estruturando para enfrentar essas mazelas. A criação do grupo de Defesa do Torcedor já é uma sinalização inequívoca disso. Daremos boa resposta, já que isso acontecido com frequência. Vamos aprofundar as investigações e divulgar os resultados em breve", afirmou o procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem.

"Já iniciamos as investigações para apurar os fatos e notificamos os órgãos competentes para que haja prevenção. Pode ocorrer suspensão de torcidas e prisão dos que sejam identificados", completou a promotora de justiça e integrante do grupo de Defesa do Torcedor, Glicia Pessanha Viana Crispim.

O Flamengo foi representado no encontro pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello e pelo vice jurídico Flávio Willeman. Em entrevista coletiva, o mandatário falou sobre os problemas. "Estamos envergonhados. Ver que quase todos os vândalos, bandidos, usavam a camisa do Flamengo. Estamos profundamente consternados com isso. E os mais de 50 mil que compraram ingressos foram vítimas de bandidos. Isso nos incomoda bastante. Não sugerimos soluções no documento. O Flamengo está à disposição do Ministério Público para participar de qualquer ação e tentar acabar com isso".

Sobre a possibilidade de interdição do Maracanã, o procurador Eduardo Gussem mostrou que o caminho não deve ser seguido pelo MP. "O problema não foi o estádio, o Maracanã está acima da média. As imagens falam por si. São fatos lamentáveis. O presidente Bandeira tem total consciência de que a responsabilidade antes, durante e depois dos jogos é do clube mandante", encerrou.