Flamengo decide título no 'Maraca'

00:00 · 13.12.2017

Técnico Reinaldo Rueda deve optar pela escalação de Éverton nesta quarta ( FOTO: GILVAN DE SOUZA / FLAMENGO )

O Flamengo tenta nesta quarta-feira, a partir das 21h45, voltar a conquistar uma taça internacional após 18 anos. O time recebe o Independiente, da Argentina, precisando vencer por no mínimo dois gols de diferença para se sagrar campeão da Copa Sul-Americana. Para tanto, o time contará com um estádio do Maracanã lotado, no Rio de Janeiro, já que todos os 52 mil ingressos colocados à venda para os rubro-negros foram vendidos. Os argentinos também esgotaram a sua carga, de quatro mil bilhetes.

No time carioca, o técnico colombiano Reinaldo Rueda deverá repetir a escalação da semana passada, quando o Flamengo perdeu o jogo de ida por 2 a 1, de virada. A única dúvida está no meio de campo, já que Everton está totalmente recuperado de lesão e poderá ser escolhido para a vaga de Lucas Paquetá. "Ele está disponível, está a 500%", afirmou o treinador, que se negou, contudo, a confirmar a escalação. "Teremos análise de vídeos hoje (terça-feira) e amanhã (quarta) defino a escalação".

Para ser campeão, o Flamengo precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença. Vitória simples leva a partida para a prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. Se chegar ao título, o clube carioca será o quarto brasileiro a conquistar a competição, criada em 2002.