Fla espera ter Guerrero no jogo contra São Paulo

00:00 · 18.07.2018

Com ou sem Guerrero, Barbieri projetou um duelo complicado contra o São Paulo ( FOTO: FLAMENGO )

O técnico Maurício Barbieri ainda não sabe se poderá contar com Paolo Guerrero para o jogo do Flamengo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h45min, no Maracanã. O treinador afirmou que aguarda decisão da CBF sobre a situação do atacante peruano, que recebeu aval da Fifa para disputar a Copa do Mundo, apesar de cumprir suspensão por doping.

"Estamos esperando um posicionamento oficial da CBF, que é a quem cabe responder isso, para saber se podemos escalar o Guerrero. Ele vem trabalhando bem, assim como o Uribe, que vem bem, e o Lincoln, que também está treinando muito forte, foi bem nos jogos-treino", disse o treinador.

Várias baixas

O retorno de Guerrero seria importante ao Flamengo por causa das baixas da equipe no setor ofensivo. O time carioca voltará da intertemporada sem alguns jogadores, como os atacantes Vinicius Junior e Felipe Vizeu e o volante Jonas. Além disso, Henrique Dourado vai cumprir suspensão. As opções, sem Guerrero, são Lincoln e Fernando Uribe.

Em teste, Guerrero pode entrar em campo, desde que recebeu decisão favorável no Tribunal Federal de Lausanne, na Suíça, às vésperas da Copa. Mas, para jogar em solo brasileiro sem sofrer qualquer risco de punição futura, Guerrero torce para que a Fifa se manifeste favorável a esta decisão para a CBF. Por essa razão, a escalação do time para o jogo só deve sair a poucas horas do início da partida.