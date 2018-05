Fla bate Inter e segue líder

00:00 · 07.05.2018

Lucas Paquetá abriu o placar aos 25 minutos. Ele cobrou falta na frente da área e depois pegou o rebote da barreira e chutou forte de esquerda ( Foto: Gilvan de Souza )

Diante de um público recorde neste Brasileirão, de 60.182 torcedores, o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0, neste domingo à tarde, no Maracanã, pela quarta rodada, e sustentou a liderança da tabela. Com 10 pontos, o time carioca tem ainda o melhor ataque, com nove gols.

O time gaúcho continua com quatro pontos, na zona intermediária. O jogo também marcou a volta do atacante peruano Paolo Guerrero, que entrou no segundo tempo, após seis meses de afastamento por cumprir suspensão por doping. Quem abriu o placar foi Lucas Paquetá, aos 25 minutos. Ele cobrou falta na frente da área e depois pegou o rebote da barreira, ajeitou e chutou forte de esquerda. O Flamengo ampliou o placar numa jogada individual de Éverton Ribeiro.

O Rubro-Negro, na quinta rodada, vai enfrentar a Chapecoense, em Santa Catarina, domingo, às 11 horas. No sábado, às 16hs, o Inter fará o Gre-Nal no estádio do rival na Arena Grêmio.

1ª vitória

Demorou, mas chegou. O Cruzeiro aproveitou o bom momento pelas goleadas na Copa Libertadores para conquistar a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, no Mineirão, o time mineiro derrotou o Botafogo, por 1 a 0, em jogo válido pela quarta rodada. Dedé fez o único gol do jogo. Com o resultado, o Cruzeiro subiu para a região intermediária da tabela, com quatro pontos. O Botafogo, por outro lado, perdeu a invencibilidade e se distanciou dos primeiros colocados, com cinco pontos.

Em casa

O Palmeiras conquistou uma importante vitória ao derrotar o Atlético-PR por 3 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Roger Machado pulou para a segunda colocação com oito pontos, dois a menos que o líder Flamengo.

O resultado marcou a primeira derrota do técnico Fernando Diniz após 10 jogos no comando do Atlético-PR e a primeira do time paranaense neste Brasileirão, permanecendo com cinco pontos, na parte intermediária da tabela.