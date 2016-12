Final de ano consagrado

00:00 · 20.12.2016 por Irailton Menezes - Repórter

Bastante emocionado, cearense Carlos Mário sobe no lugar mais alto do pódio e comemora título do Mundial, em Nova Celedônia ( Foto: World Kiteboarding League )

Mais um título para conta e um final de ano inesquecível para um jovem atleta cearense que poderia até ter sido pescador, como muitos da sua idade (18) que moram perto da praia, mas que optou pela prática do kitesurfe e, neste final de ano, impressionou até os mais experientes no referido esporte.

Carlos Mário, mais conhecido como 'Bebê', de apenas 18 anos, fez a diferença e arrebentou na última etapa da Liga Mundial de Kitesurfe (World Kiteboarding League), superando seus adversários, entre eles outro grande valor cearense, Set Teixeira, que também costuma treinar na Praia do Cumbuco, em Caucaia. Em uma etapa onde o Estado do Ceará brilhou mais forte para o planeta inteiro ver e admirar, o valor revelado nas águas da bela Lagoa do Cauípe, em Caucaia, se sagrou, mais uma vez, campeão mundial em competição, em Nova Celedônia, na Oceania.

Após cinco etapas bastante disputadas e cansativas, com direito a muita adrenalina por parte dos competidores e da torcida que se fazia presente, Bebê chegou com vantagem sobre os concorrentes Youri Zoon, da Holanda, e Alex Pastor, da Espanha. Para não deixar dúvidas quanto ao seu favoritismo, o cearense fez o que muita gente não imaginava e achava praticamente impossível de ser realizado durante a competição.

Com muita habilidade, Bebê executou uma manobra inédita em uma fase final de campeonato, conhecida como Slim9 nas últimas duas baterias. Com a Slim9, ele conseguiu atingir a maior nota em todo o evento e comemorou no lugar mais alto do pódio.

A última bateria da competição foi disputada na madrugada dessa segunda-feira (horário de Fortaleza). Carlos Mário anotou 37.82 pontos e terminou à frente do 2º lugar Youri Zoon (32.63 pontos) e do 3º lugar, o cearense Set Teixeira (32.1 pontos) durante a etapa.

Pouco antes de entrar na água e se consagrar como campeão mundial, Carlos Mário falou com a reportagem do Diário do Nordeste, com exclusividade, e revelou o otimismo e alegria em chegar a mais um momento tão marcante na sua carreira.

"Essa última etapa do campeonato aqui na Nova Caledônia está muito maravilhosa. Um lugar muito lindo com condição perfeita para a prática do esporte. E é mais felicidade ainda por ter dois brasileiros na final aqui, eu e o Set Teixeira que mora no Cumbuco", disse o atleta cearense, que vibrou muito com mais um resultado vitorioso na sua carreira.

Sequência vitoriosa

Não é de hoje que Carlos Mário vem construindo seu nome no cenário nacional e internacional do kitesurfe, mesmo com a pouca idade que tem.

Em novembro deste ano, ele já tinha feito bonito no Arena Kite Brasil, disputado na Praia do Itaqui, em Luís Correia (PI), onde também chegou como favorito. Outra vez confirmando a boa fase e demonstrando muita técnica, o cearense faturou no título nacional ao conquistar o prêmio na Big Air, uma categoria onde o que mais conta é a altura do salto realizado.

Entre as mulheres

E não foi só na categoria masculina que o Brasil fez bonito no Mundial de Kitesurfe, nessa segunda, na Oceania.

A brasileira Bruna Kajyia também fez valer a sua categoria e levou a melhor sobre as adversárias, se sagrou campeã mundial e fechando, com chave de ouro, a competição internacional. Os resultados colocam o país entre os primeiros do mundo.