Filho de Caio Júnior critica diretoria da Chapecoense

A festa promovida pela Chapecoense na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Nacional, na última terça-feira, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pelo jogo de ida da Recopa, foi criticada pelo filho do ex-técnico Caio Júnior. Matheus Saroli atacou a diretoria do time catarinense e cobrou que a atenção dos cartolas seja voltada para aqueles que, como ele, são familiares das vítimas fatais do acidente sofrido na Colômbia, no fim do ano passado.

"Hoje (quarta-feira) vou postar sobre um assunto no mínimo inesperado, mas poderia usar outros adjetivos como: triste, absurdo, ridículo, ganancioso, entre outros", escreveu em sua página no Facebook. "Hoje o clube é dirigido por pessoas que não têm ligação com as vítimas. A ligação deles é com o marketing, com a expansão".

Ação de marketing

Matheus Saroli se indignou com o foco dado pela diretoria à festa na Arena Condá e em toda cidade de Chapecó. Antes e depois da partida, foram produzidos shows de música e de pirotecnia, jogo de luzes, além de todo um aparato extra de marketing, dignos de um espetáculo. Para o filho de Caio Júnior, o momento é de pensar nas famílias das vítimas e não apenas no clube.

"Impressionante o quanto eles estão preocupados com a reconstrução do clube mas não em uma construção de uma imagem de todos os guerreiros que doaram a vida pelo clube", disse.