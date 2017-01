Fifa toma decisão e gera polêmica

00:00 · 28.01.2017

Ex-jogador Toninho Cerezo é um dos que não concorda com a decisão da Fifa sobre o caso

A nova Fifa do presidente Gianni Infantino não reconhece como "oficial" o título do Palmeiras de campeão mundial de clubes, de 1951, e nem qualquer outro disputado no Japão durante os anos 1960 e 1990. Para a organização com sede em Zurique, apenas os vencedores dos torneios a partir de 2000 são "considerados oficialmente pela Fifa como campeões mundiais de clubes".

A entidade máxima do futebol afirma que reconhece o torneio vencido pelo clube paulista nos anos 50 como o primeiro campeonato de clubes de dimensão mundial. Mas esclarece que são apenas aqueles que venceram o torneio a partir de 2000 que são considerados pela entidade como oficialmente "campeões mundiais de clubes". Em 2015, a entidade se limitou naquele momento a esclarecer que reconhecia o torneio de 1951 como a primeira competição de dimensão mundial, sem qualificar se havia uma diferença entre aqueles vencedores e os atuais.

Em 2014, o ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, chegou a informar que enviaria um certificado a cada um dos campeões mundiais desses demais torneios, reconhecendo seus feitos.

A decisão da Fifa de não considerar como oficiais os títulos dos Mundiais de Clubes anteriores a 2000 pegou os times e os jogadores envolvidos nos confrontos de surpresa. O São Paulo, que ganhou a competição em 1992, 1993 e 2005 (sendo apenas esta última reconhecida), prefere não se manifestar neste momento. "Não há o que se discutir sobre se os mundiais são válidos ou não", afirmou via assessoria de imprensa.

Não concorda

Para Toninho Cerezo, campeão pelo São Paulo em 1992 e 1993, contra Barcelona e Milan, respectivamente, essa decisão da Fifa não tem lógica. "Nós jogamos contra o Barcelona e ganhamos. Vencemos o Milan também. O espetáculo existiu, passou para todo mundo e foi vendido em larga escala. Não querem reconhecer agora? Só vale daqui para frente? Isso não tem cabimento", diz.

O volante, inclusive, foi eleito o melhor jogador da final contra o Milan, em 1993, quando o São Paulo venceu por 3 a 2 um adversário que tinha Baresi, Maldini e Desailly, entre outros craques. "Milhares de pessoas viram o jogo, existem registros, vídeos, fotografias, houve uma grande comemoração e todo ano o São Paulo relembra o feito", conta.

Apesar da decisão da Fifa, ele garante que em sua visão nada vai alterar as conquistas do clube. Para ele, o São Paulo é tricampeão mundial. "Fui bicampeão com o grupo em 1992 e 1993.

Na época, a importância desse título era enorme. Acho que precisamos saber o motivo para a Fifa falar isso agora. Mas partindo dela, podemos esperar qualquer coisa", desabafa.