Fifa propõe Liga Mundial de seleções

00:00 · 30.04.2018

Infantino convocou a uma reunião de emergência para os próximos dias ( FOTO: AFP )

A Fifa vai oferecer à CBF a possibilidade de triplicar a renda que obtém atualmente com a seleção brasileira e embarcar em um projeto de criação de uma Liga Mundial de seleções, competição que seria realizada nas datas reservadas para os amistosos do time nacional. Por ano, a entidade poderia levar para seus cofres cerca de R$ 172 milhões com a renda do novo torneio, acima até mesmo do prêmio do vencedor da Copa do Mundo.

A proposta será debatida hoje em Zurique, pelos presidentes de confederações regionais e pelo chefe da Fifa, Gianni Infantino. Ele surpreendeu ao apresentar ao Conselho da entidade em março, a ideia de investidores chineses, sauditas e norte-americanos de colocar R$ 86 bilhões em competições.