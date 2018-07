Festa dos 'bleus'

00:00 · 16.07.2018

"No topo do mundo!" A França se transformou nesse domingo em uma festa, após a vitória dos Bleus na final da Copa do Mundo, sobretudo em Paris, onde centenas de milhares de seguidores invadiram a avenida Champs-Élysées.

Da "fan zone" da Torre Eiffel até os centros das cidades de Lille, Lyon, Estrasburgo, ou Marselha, passando pelo estádio de Bordeaux e as praças dos povoados, milhões de torcedores pularam de alegria ao ouvir o apito final que marcava sua vitória contra a Croácia (4-2). "Ganhamos, ganhamos!", gritava a multidão na "fan zone" parisiense.

"É maravilhoso, maravilhoso", emocionava-se Martine, de 58 anos, que foi com sua filha para este espaço onde 90.000 pessoas assistiram à transmissão do jogo em um ambiente de euforia. Minutos depois, a Champs-Élysées estava abarrotada de gente disposta a festejar a noite toda a segunda estrela dos Bleus.

Em 1998, mais de um milhão de pessoas comemoraram a vitória da turma de Zidane na "avenida mais bela do mundo". Na tarde de segunda-feira a Champs-Élysées seguirá em festa, quando os campeões do mundo percorrerem a avenida.

Em meio às comemorações na noite deste domingo, porém, cerca de 30 jovens quebraram e saquearam a Drugstore Publicis, um complexo comercial na Champs-Élysées.

Mais festa

Mesmo com a derrota na final, os croatas fizeram questão de comemorar o 2º lugar no Mundial. Logo após a partida, exibida em um telão na praça Ban Josip Jelacic, no coração da cidade, nada de a multidão se desmobilizar em Zagreb. Os torcedores seguiram cantando, batendo palmas, soprando vuvuzelas e usando o estoque de sinalizadores.

E foi assim durante o jogo inteiro. Por outro lado, toda a vez em que a França marcava, a reação instantânea era silenciosa, muitos apenas levavam as mãos à cabeça. Com o reinício da partida, voltavam junto os gritos e os cantos. Os jogadores devem desembarcar no aeroporto internacional Franjo Tudman às 14h (às 9h no horário brasileiro), de onde seguem em carreata até o centro da cidade. O destino final é a praça Ban Josip Jelacic, onde o tráfego de carros será suspenso.