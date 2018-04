Festa com recorde

00:00 · 30.04.2018 por Vladimir Marques - Repórter

Um imponente mosaico com direito a enormes bandeiras impressionaram pela beleza e organização ( Fotos: Thiago Gadelha ) Famílias compareceram ao estádio pelo lado alvinegro e pelo lado rubro-negro

Uma partida entre Ceará e Flamengo é sempre de grande apelo popular, pelo tamanho de suas torcidas. E ontem no Castelão as duas torcidas fizeram um espetáculo à altura de suas paixões, proporcionando um público pagante de 51.952, o maior até o momento da Série A e do futebol cearense em 2018. O público só não foi maior devido à determinação da polícia militar e estatuto do torcedor em respeitar a separação de torcidas, que segundo a diretoria alvinegra, foi de 6 mil lugares.

Mesmo assim, os cerca de 43 mil alvinegros e cerca de 8 mil rubro-negros fizeram uma grande festa. A torcida carioca, como é praxe da visitante, ávida por ver seus ídolos de perto, ignorou a pressão e protestos de grupos organizados no Rio de Janeiro e apoiou muito seus jogadores. A do Vovô fez um mosaico imponente e lotou o Castelão para apoiar o Vozão rumo à primeira vitória da equipe na Série A, que não aconteceu.

Quando a bola rolou, o espetáculo nas arquibancadas continuou com muito apoio por parte das duas torcidas, mas, à medida que o placar e a vitória foi sendo construída a favor dos rubro-negros, a torcida do Ceará, insatisfeita com a equipe, passou a vaiar alguns jogadores e pedir reforços para a equipe. Ao fim da partida, alvinegros lamentaram o placar e a atuação da equipe enquanto os rubro-negros comemoram a vitória que pode selar a paz na Gávea.

Público permanente

O jogo entre Ceará e Flamengo também deixa um legado importante para o Vovô. Antes da bola rolar, campanhas de marketing estimularam os alvinegros a aderirem ao plano de sócios. Mais de 17 mil estão adimplentes e poderão acompanhar o time durante toda a campanha na Série A, garantido para o time de Porangabuçu um bom contingente de público na maioria dos jogos e uma importante receita para que a equipe se reforce e se recupere na competição nacional.