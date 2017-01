Ferroviário vence fora de casa e lidera o Estadual

00:00 · 19.01.2017 / atualizado às 00:40

Depois de empatar em 2 a 2 com o Fortaleza na estreia do Campeonato Cearense, o Ferroviário voltou a conquistar um bom resultado e venceu fora de casa o Guarany de Sobral por 2 a 1, chegando à liderança do certame com 4 pontos.

Os dois gols do time coral foram marcados por Maxuell, agora artilheiro isolado do campeonato, com quatro. O gol de honra do Guarany de Sobral foi de Luís Carlos, de meia-bicicleta.

Ao fim da partida, o treinador do Ferroviário, Marcelo Vilar, comemorou a atuação da equipe coral, que jogou boa parte do jogo com um jogador a menos com a expulsão de Mimi. "Os jogadores tiveram muita obediência tática e conseguiram com um a menos um resultado muito importante. É Muito difícil ganhar do Guarany aqui e conseguimos. O grupo entendeu a filosofia de trabalho, está comprometido", disse ele.

O Ferrão volta a jogar no domingo, fora de casa, contra o Guarani de Juazeiro, às 15h30, no Romeirão.