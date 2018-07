Ferroviário realizará treinos em grama sintética

00:00 · 18.07.2018

Ferrão derrotou o São José na última segunda-feira (16) por 3 a 1 e levará uma boa vantagem para o jogo do próximo domingo, fora de casa ( Foto: KId Júnior )

O Ferroviário levará para o Sul do País a vantagem de perder até por um gol de diferença para conseguir a classificação para a final da Série D, já que venceu a partida de ida contra o São José por 3 a 1, na noite dessa segunda-feira (16).

Mesmo com a vantagem adquirida, o técnico coral, Marcelo Vilar, atenta para um detalhe importante: o fato do jogo de volta ser disputado em grama sintética, no estádio Passo d'Areia, casa do adversário. Pensando nisso, Marcelo Vilar já traça uma estratégia para a equipe se adaptar nos treinamentos.

"Vamos treinar nos campos sintéticos que temos à nossa disposição, embora sejam diferentes, pois são gramas diferentes. É mais um desafio para o Ferroviário, mais um dificuldade. O quique da bola é diferente, a velocidade do jogo também, e o time deles já é adaptado a jogar lá. Nós temos que nos adaptar o mais rápido possível, pois é um jogo valendo três pontos, na casa do adversário e a gente precisa sair de lá com u bom resultado", lembrou o treinador durante entrevista após a vitória na Arena Castelão.

Mesmo com a vantagem no placar, Vilar prefere que seus comandados encarem o próximo desafio com mais atenção, sem lembrar que um empate garante a vaga na finalíssima. "Tem que jogar ligado como se precisasse vencer. É um jogo só essa decisão. Primeiro tempo foi aqui e o segundo lá. Não pode ter relaxamento de maneira nenhuma. Pelo contrário, tem que entrar mais ligado ainda", disse.

O técnico coral também falou sobre a partida e o desempenho de sua equipe, que garantiu o resultado positivo, mesmo diante das dificuldades. "O Ferroviário não se omitiu em instante nenhum. Não foi um jogo com muitas oportunidades, porque os sistemas defensivos levaram vantagem. Foram exigidos, mas levaram vantagem. Foi um jogo taticamente bem disputado e que acabou decidido nos detalhes", finalizou o treinador.

O elenco coral segue viagem para o Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira (20), e ainda realizará um treino no CT do Novo Hamburgo, que também possui grama sintética, antes do jogo decisivo de domingo.