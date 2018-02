Ferroviário mantém tabu contra o Leão

00:00 · 24.02.2018

A história mostra que o Ferroviário está com um tabu de não perder há muito tempo para o Fortaleza. Somando-se partidas da Primeira Divisão e Taça Fares Lopes, a última vitória que o Leão do Pici conseguiu sobre os corais foi no ano de 2014 (3 a 1 para o Fortaleza), pelo Campeonato Cearense.

Em 2017, os dois times se enfrentaram quatro vezes (2a2, 2a0 para o Ferrão, 1a1 e 0a0). Em 2016, não se enfrentaram. Em 2015, jogaram pela Taça Fares Lopes. Houve um empate em 0a0 e no outro jogo, os corais venceram por 2 a 1.

> Duelo que vale muito

No Fortaleza, há um desejo de encerrar esse tabu, especialmente porque no ano passado, foi o Ferroviário que eliminou o Fortaleza de ir à final do Estadual. "Além do que o Ferroviário fez, nós fomos o principal culpado de não termos ido à final do Estadual. Mas, o futebol nos proporciona esse dia atrás do outro e que nós podemos virar a página do ano passado, fazer um grande jogo e tentar a vitória", disse o goleiro Marcelo Böeck.

Valdeci

O meia Valdeci disse que o Ferroviário não pode se assegurar com vitórias no passado: "Vai ser um grande jogo e tabu não entra campo. Temos que nos impor e fazer o nosso melhor. Se dermos continuidade, sairemos com a vitória", disse o meia Valdeci.