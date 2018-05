Ferroviário: já é hora de vencer

00:00 · 05.05.2018

Com dois pontos, o Ferroviário é o 3º colocado do Grupo A4. O time joga neste domingo (6) contra o Interporto, às 16h, no Estádio General Sampaio ( Foto: Kid Júnior )

O Ferroviário já está em Porto Nacional, no Tocantins, para o confronto deste domingo (6) contra o Interporto, às 16h, no estádio General Sampaio. Após empatar, em casa, na última rodada, o Tubarão da Barra tenta conseguir a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro e retomar o embalo.

Para o duelo, o técnico Maurílio vai ter que superar os desfalques de três jogadores. O lateral direito Lucas Mendes cumpre suspensão, por ter sido expulso na partida contra o 4 de Julho (PI); o zagueiro Túlio que está com virose e Emerson Santos que sentiu um incômodo na coxa. A novidade será a presença do lateral esquerdo Sávio, recuperado de um entorse no tornozelo.

"O grupo sentiu o segundo jogo. Nossa equipe estava bem dentro do campo, com domínio total. Saímos um pouco abalados, mas depois, nos treinos, todo mundo conversou e mentalizou de novo, pois sabemos da responsabilidade. Acredito que no domingo daremos o recado ", falou Leanderson.

Jejum de gols

Apesar de ainda não ter feito gols com a camisa do Ferroviário em jogos oficiais, Edson Cariús diz não estar preocupado pelo jejum, mas admite a importância de balançar as redes para ajudar o time coral a vencer.

"Estou tranquilo em relação a isso. Tenho consciência que tenho dado o meu melhor nos treinamentos. Fica a certeza de que os gols vão sair no melhor momento. Não adianta entrar em desespero", declarou o atacante.

Zaga preocupa

Com uma semana de trabalho, o atacante avalia que o tempo foi importante para que o grupo apreendesse sobre os erros cometidos na última rodada. Contra o 4 de Julho, o Ferrão vencia até os 40 minutos do segundo tempo quando levou o empate, com Ted Love, em jogada de contra-ataque.

"A gente vem tentando, trabalhando firme e forte toda a semana, mas as coisas não estão saindo do jeito que a gente espera. Isso não fará com que a gente abaixe a cabeça. Esperamos que nesse próximo jogo a gente consiga a primeira vitória. Não podemos esperar outro resultado que não seja a vitória", explicou o jogador.

Com dois pontos, o Ferroviário é o 3º colocado do Grupo A4. Já o Interporto é o vice-líder. Na liderança do grupo está o 4 de Julho, com quatro pontos. O equilíbrio do grupo faz com que as chances do Ferrão em se recuperar aumentem.