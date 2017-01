Ferroviário empata por 1 a 1 com o Maranguape

00:00 · 26.01.2017

Ferroviário começou vencendo, mas não soube sustentar o placar favorável, permitindo a reação do Maranguape no segundo tempo ( Foto: Helene Santos )

Na abertura da 4ª rodada do Campeonato Cearense, o Ferroviário empatou em 1 a 1 com o Maranguape, ontem à noite no estádio Domingão, em Horizonte (CE), e perdeu a chance de assumir a liderança do certame.

Com o resultado, o Ferrão chegou aos seis pontos, assumindo provisoriamente a 3ª colocação. Já o Maranguape, se manteve próximo ao time coral, com 5 pontos, na 4ª colocação.

O Ferroviário começou a partida dando a impressão que dominaria a partida com facilidade. Todo ataque nos minutos iniciais, o time coral por pouco não abriu o placar antes dos 10 minutos. Mas aos poucos o Gavião da Serra ia se acertando em campo e equilibrou o jogo.

E a equipe alviverde quase abriu o placar ainda no 1º tempo, mas Gugu e Anderson Paãn perderam boas chances.

Gols

Na etapa final, o Maranguape continuou melhor, perdendo boas chances com Paulo Victor, Adriano - este chutando para fora já tendo driblado o goleiro Mauro - e Rafael Bizinga ao desperdiçar contra-ataque.

Como castigo pelas chances perdidas, o Ferroviário não desperdiçou: aos 19 minutos, Gustavo cruzou e Carlos Alberto marcou de cabeça: 1 a 0.

Com a vantagem no placar e após pedidos da torcida coral, Mota entrou aos 33 minutos e quase fez o dele no primeiro lance. Carlos Alberto chutou forte no travessão e o camisa 17 cabeceou para defesa de Milton Buqueirão.

O lance seria mais lamentado ainda pelo empate logo em seguida do Maranguape. Aos 38 minutos, Adilson fez jogada individual e tocou para Gugu marcar o gol do empate: 1 a 1.

Nos dez minutos finais as equipes foram ao ataque em busca da vitória e por pouco o Ferrão não chegou lá aos 43 minutos, mas Adilton, que havia acabado de entrar, perdeu gol feito.