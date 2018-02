Ferroviário: boa fase para seguir vivo

00:00 · 21.02.2018

Treinador Ademir Fonseca ainda está invicto no comando da equipe do Ferroviário. ( Foto: Thiago Gadelha )

Precisando reverter uma situação bem complicada na Copa do Nordeste, o Ferroviário enfrenta o Globo/RN, hoje, às 19h, no Estádio Presidente Vargas. A equipe da Barra do Ceará ocupa a lanterna do Grupo B com duas derrotas em duas partidas disputadas, a exemplo do adversário de hoje. Apenas os três pontos garantem o Tubarão vivo no certame nordestino.

Diante da sequência de jogos em curto espaço de tempo e elenco reduzido, o técnico Ademir Fonseca, ainda invicto no comando da equipe, optou por dar oportunidade a atletas que não vinham jogando com frequência. "Temos um jogo difícil diante do Globo, vamos mandar a campo uma equipe que possa aproveitar a chance. São jogadores que atuaram pouco pelo fato de não termos elenco para disputarmos três competições simultaneamente", explicou.

> Cearenses conhecem seus grupos na Série D

Para o treinador, das duas derrotas na Copa do Nordeste apenas uma pode ser considerada inesperada. "O jogo atípico foi contra o ABC, quando o Ferroviário jogou dentro dos seus domínios e acabou saindo derrotado. Perder para o Vitória é um resultado normal e, agora, enfrentar o Globo não há prognóstico de favoritismo, precisamos fazer valer o mando de campo", finalizou o comandante coral.

Ademir Fonseca relacionou 19 atletas para o decisivo duelo pela competição regional. Os goleiros Bruno Colaço, Léo e Marcelo; os laterais Batata, Iranilson, Wladimir e Erick Daltro; os zagueiros Afonso, Dilsinho e Jhonny; os Volantes Liniker, Emerson Santos e Glauber; os meias Fernandes e Diego Silva e os atacantes Rodrigo Rodrigues, Roney, Clemer e Romário.

Adversário

A equipe do Globo, de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, vem de um acesso da Série D para à Série C do Brasileiro.

Na atual temporada, o time terminou o 1º turno do Potiguar somente no 5º lugar, ainda não venceu uma partida sequer na Copa do Nordeste, a exemplo do Tubarão da Barra, e foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil ao ser superado por 2 a 0 pelo Vitória.