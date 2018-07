Ferroviário a um empate da Série C

00:00 · 09.07.2018 / atualizado às 01:33

Jogadores do Ferroviário e o seu técnico, Marcelo Vilar, esperam um jogo muito disputado e com grande presença de público no estádio ( FOTO: KID JÚNIOR )

Único invicto da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário entra em campo, às 19 horas de hoje para enfrentar o Campinense/PB, no Estádio Ernani Sátiro, o Amigão, em Campina Grande, precisando apenas de um empate para garantir a o seu acesso à Série C do Brasileiro. Isto porque, os corais venceram o primeiro jogo por 3 a 2, na Arena Castelão. Se vier a perder por 1 a 0, a classificação será decidida nas cobranças de penalidades.

Além da invencibilidade, há um detalhe a favor do Ferrão: na atual Série D, o time tem atuado melhor fora de casa, do que nos seus domínios, como na Arena Castelão, onde manda seus jogos. De cinco vitórias conseguidas até o momento na competição, três delas foram conseguidas longe da capital cearense.

Os corais já venceram fora de casa, o Interporto/PI, IV de Julho e Altos/PI e no último confronto, derrotou o Campinense na capital cearense, em jogo duríssimo, que terminou 3 a 2.

O técnico Marcelo Vilar não conta com o jogador que melhor se destacou na partida anterior, Juninho Quixadá, que recebeu o terceiro cartão amarelo, em compensação, o também atacante, Luís Soares, reaparece após cumprir automática.

Os corais conseguiram recuperar o artilheiro da competição, o centroavante Edson Cariús, que sofreu uma pancada na coxa no jogo passado, mas que está recuperado. "Estamos preparados e temos aproveitado da melhor maneira possível os trabalhos da semana para deixar a equipe pronta, técnica, física e psicologicamente", disse Marcelo Vilar. No Campinense, o técnico Ruy Scarpino entrará com sua força máxima e com promessa de casa cheia no Amigão.