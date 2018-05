Ferrão tem vitória crucial; Guarani tropeça em casa

00:00 · 07.05.2018

Mesmo na terceira rodada da Série D, restando ainda mais três jogos pela frente, os representantes cearenses na 4ª Divisão, Guarani e Ferroviário, tinham compromissos fundamentais em suas chaves. Ambos estavam fora da zona de classificação para próxima fase e sem nenhuma vitória, precisando reagir.

E o Ferroviário, em partida cheia de emoções, conquistou o primeiro triunfo na competição, batendo o Interporto/TO, fora de casa, por 3 a 2. De quebra, ainda conquistou a liderança da chave, chegando aos 5 pontos, 1 a mais que o segundo colocado, o Cordino/MA. Os gols da vitória coral foram marcados por Esquerdinha, Edson Cariús e Mazinho. Os donos da casa descontaram com Ítalo e Ederson.

Insistência

O jogo do Tubarão da Barra foi marcado pela perseverança. Por duas vezes, o time comandado pelo técnico Maurílio Silva ficou à frente do placar, mas o adversário chegava à igualdade.

Mas aos 40 minutos da etapa final, Mazinho recebeu na área e mandou para as redes para alegria da torcida cearense, que esperava a chance de voltar a comemorar uma vitória pelo Brasileiro. Além disso, houve atraso de mais de 30 minutos para início da partida. Os árbitros do jogo alegaram que não havia número de médicos suficientes para que a partida pudesse iniciar.

Leão se complica

Quem tinha de vencer a qualquer custo era o Guarani de Juazeiro, lanterna do seu grupo na Série D. No entanto, mais uma vez, o time decepcionou dentro de casa, no Estádio Romeirão, ficando apenas no 1 a 1 com o Imperatriz, do Maranhão.

Com o resultado, o time juazeirense continuou na lanterna da chave, com apenas dois pontos conquistados. Agora, terá de correr atrás dos pontos perdidos para beliscar uma vaga no mata-mata da competição.