Ferrão quer decidir domingo

00:00 · 07.04.2017

Ao contrário do Fortaleza, que realizou treino fechado na tarde de ontem no PV, o Ferroviário treinou durante 90 minutos, com a imprensa presente e fazendo registro de tudo.

"Não temos o que esconder. O Ferroviário é esse que vocês estão vendo, mas ainda teremos dois treinos pela frente. Treinamos com duas opções para os jogadores que ficarão ausentes", disse o técnico Vladimir de Jesus, no final do ensaio.

A intenção de todos no Ferrão é resolver logo as coisas no próximo domingo, vencendo novamente o Fortaleza. Para tanto, o Leão do Pici vai ter de superar uma forte marcação que está sendo montada pelos corais.

"Nós fizemos o nosso trabalho no primeiro jogo, chegamos com nossa humildade e vencemos. Isto é, eu não joguei, pois estava punido, mas fiquei de fora nas arquibancadas, torcendo pelos companheiros. Agora, queremos, mesmo respeitando o Fortaleza, resolver tudo no domingo, vencendo novamente".

Vladimir preparou um esquema com três zagueiros, Erandir, Túlio e Tony Belém. No decorrer do treino, Erandir passou para a função de volante.

A equipe foi a seguinte: Mauro; Gustavo, Túlio, Tony Belém e Victor Cearense (Léo); Jonathas, Mimi, Vitinho e Erandir; Mota e Maxuell (Assisinho). Hoje, acontece o apronto à tarde.