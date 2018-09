Ferrão perde e vê liderança passar às mãos do Pacajus

00:00 · 17.09.2018

Centroavante Isac lutou muito, mas foi bem marcado pela defesa do Iguatu, o que contribuiu para vitória do Azulão sobre os corais no PV ( FOTO: CLÉBER A.GONÇALVES )

A quarta rodada da Taça Fares Lopes apresentou derrota dos três clubes grandes da competição, Ferroviário, Fortaleza e Ceará. No Est[ádio Presidente Vargas, o Ferrão, do técnico Marcelo Vilar, foi derrotado por 1x0 pelo Iguatu, dirigido pelo técnico Roberto Carlos. O gol foi marcado por Dendê, aos 45 minutos da etapa final. O time coral criou várias situações de gol, mas não conseguiu converter, mesmo com o centroavante Isac em campo. Como castigo, sofreu um gol no finalzinho e perdeu a primeira colocação da Taça.

Na Arena Castelão, o Caucaia, do técnico Washington Luís, venceu o Fortaleza, que estava com os principais reforços para a competição, também por 1x0. O gol foi marcado pelo veterano Ciel, de 36 anos, cobrando pênalti, aos 21 minutos do primeiro tempo. A renda somou R$ 1.065,00 para um público de 307 pagantes.

O atacante Clodoaldo, do Fortaleza, do deixou o gramado após sofrer uma forte cotovelada à altura das costelas. O jogador ficou até com dificuldade para respirar e foi levado para fazer uma radiografia no local afetado, mas até o fechamento desta edição, não foi divulgado o resultado do exame.

No estádio João Ronaldo, o Pacajus, dirigido pelo treinador Mastrilo Veiga, venceu o Ceará por 1x0, gol de Shaylisson, aos 6 minutos do segundo tempo. Vale lembrar que o Ceará é o único dos três clubes grandes da capital que utiliza praticamente todo o Sub-20 na Taça Fares Lopes.

Rodada

A rodada se completa às 15h30 de hoje, quando o Floresta enfrenta o Horizonte, no PV. As presenças dos atacantes Magno Alves e Robert são a esperança da equipe vencer a partida. O Ferrão só volta a campo no dia 15h30 contra o Floresta no PV; no dia 23, às 15h30 no PV, Fortaleza x Pacajus e no dia 24, às 20h, Caucaia x Ceará no PV.