Ferrão pega Verdão no PV

00:00 · 22.09.2018

Edson Cariús tinha a previsão de retornar apenas com um mês de tratamento de um estiramento muscular, mas está recuperado ao lado d e Siloé ( FOTO: KID JÚNIOR )

Dois times que têm o foco principal no título da Taça Fares Lopes de 2018 se enfrentam às 15h30 deste sábado no PV, pela quinta rodada da competição: Ferroviário e Floresta, os quais devem imprimir um ritmo acelerado ao jogo, visto que ambos necessitam da vitória.

O Ferrão vem de duas derrotas seguidas na competição. O time orientado pelo técnico Marcelo Vilar perdeu para Horizonte por 2 a 1 e sofreu outra derrota para o Iguatu, 1 a 0, quando toda a torcida ficou sem entender, por conta da manutenção de quase todo o elenco que foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Floresta, dirigido pelo treinador Caé Cunha, empatou com Iguatu, por 1 a 1 e derrotou o Horizonte, por 2 a 1.

Apesar de ter perdido os dois compromisso anteriores, o Ferroviário se mantém na vice-liderança da competição, com seis pontos ganhos, atrás do Pacajus, do técnico Mastrilo Veiga, que tem oito. O Floresta está na quinta posição, com cinco pontos.

Reabilitação

O técnico Marcelo Vilar entende que terá uma desafio dos mais difíceis no atual momento da competição, mas precisa da reabilitação: "Nós teremos um jogo decisivo contra um adversário que também tem se preparado para conquistar essa vaga. É difícil de falar o que vai acontecer na partida, a não ser que teremos um jogo bastante disputado. Nosso time vem de dois resultados negativos, mas a gente quer essa classificação e vamos jogar tudo que formos capazes", disse o técnico Marcelo Vilar.

O Ferrão terá seu ataque titular de volta, Siloé e Edson Cariús, que estavam lesionados, estão recuperados e regressam.

No Floresta, Caé Cunha não terá o volante Jaildo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Dois prováveis su bstitutos do atleta são Lucas Chinack e Kaliel. O restante do time manterá a estrutura do jogo anterior, com o ataque sendo formado por Veraldo, Magno Alves e Robert.

Também às 15h30 deste sábado, o Horizonte enfrenta o Iguatu e neste domingo, jogam Fortaleza x Pacajus, às 15h30 no PV.