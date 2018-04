Ferrão pega IV de Julho no PV e foca na liderança

00:00 · 28.04.2018

Técnico Maurílio Silva vai lançar um time ofensivo para tentar assumir a liderança do grupo ( FOTO: KID JÚNIOR )

Após o empate sem gols diante do Cordino/MA, no seu jogo de estreia no Campeonato Brasileiro da Série D, o Ferroviário recebe o IV de Julho de Piripiri, às 16 horas de hoje no PV, em jogo que vale a liderança do Grupo A04.

O IV de Julho venceu o Interporto/TO, em Piripiri e é o líder.Resta aos corais, subtrair do adversário essa liderança, diante da torcida coral no PV.

O técnico do Ferrão, Maurílio Silva, tem consciência de que essa fase classificatória é de tiro curto, seis partidas para que o time se classifique para a segunda fase, de tal modo, que uma vitória em casa é indispensável.

Como as informações são muito escassas na Série D, Maurílio disse que pegou informações do IV de Julho com a delegação do Interporto/TO, que veio no mesmo voo dos corais, a quando da primeira rodada. Maurílio tem apenas uma dúvida para definir a equipe, que é na lateral-esquerda. O titular Marcelo Bispo sofreu uma pancada no tornozelo. O técnico do IV de Julho é Jorge Pinheiro. O ingresso custa R$30, com meia a R$ 15,00.