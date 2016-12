Ferrão em crise política

00:00 · 27.12.2016

Lula Pereira, atual treinador da equipe Coral, já não sabe mais se fica no clube ( FOTO: THIAGO GADELHA )

Pouco mais de dois meses após ser eleito, o presidente do Ferroviário Atlético Clube, Nilton Ramos, foi afastado do cargo nessa segunda-feira (26) por 120 dias. A decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo do Clube. Walmir Araújo assume a vaga de forma interina.

O dirigente havia sido notificado pelo mesmo Conselho a se manifestar até a última segunda-feira (26), o que não aconteceu. Na semana passada, em entrevista ao Diário do Nordeste, ele havia prometido que apresentaria jogadores e comissão técnica nesta semana.

Segundo Rodger Raniery, diretor jurídico da equipe coral, Ramos terá direito a ampla defesa, como manda o processo legal. "O Conselho vai se reunir de forma extraordinária no período de 120 dias e abrir um processo administrativo para destituí-lo do cargo de presidente. Ele vai ter direito a ampla defesa", explicou o diretor.

Representante de um grupo de empresas investidoras, Nilton Ramos chegou com discurso ousado de levar o Ferrão novamente para os seus tempos de glória.

Frustração

Após tantas promessas feitas e pouco retorno, parte da diretoria coral, além da torcida do time tricolor, sem dúvidas, acabou se frustrando, principalmente por conta da pouca participação do agora afastado Nilton Ramos.

Emanuel Garcia, um dos conselheiros que participou do processo de afastamento do mandatário, garantiu que todo o clube estava com Ramos, porém a ausência pesou na decisão. "Infelizmente ele prometeu várias coisas, veio com um discurso muito bonito, mas até o prezado momento nada se cumpriu", disse.

Sobre o futuro do Ferrão, Garcia garantiu que importantes decisões serão tomadas nos próximos dias. "Até amanhã teremos a definição de nosso treinador. Sobre o Lula (Pereira), nossa vontade é que ele permaneça, mas isso ainda não está definido", completou.

A reportagem tentou entrar em contato com Nilton Ramos, mas as ligações não foram atendidas.

Linha do tempo

22/05/16 - Ferroviário não consegue o acesso em campo

03/08/16 - Clube Coral entra na Justiça, mas fica na série B

11/10/16 - Nilton Ramos é eleito presidente

15/12/16 - após decisão do TJD, Tubarão sobe para a série A

26/12/16 - Nilton Ramos é afastado da presidência por decisão do conselho