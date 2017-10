Fé no título histórico

00:00 · 14.10.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Devagarinho, desacreditado por uma parte da torcida, o Fortaleza foi avançando na Série C, a tal ponto de não apenas conseguir o seu acesso à Série B, como também chegar até à final da competição. Mas, o Leão terá pela frente, às 19 horas deste sábado na Arena Castelão, a equipe com maior pontuação na Série C, o CSA/AL. Como aconteceu nas decisões anteriores, o Tricolor fará o primeiro jogo em casa e o segundo 21, às 18 horas no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

> Clodoaldo passa a experiência

> Flávio Araújo crê em CSA ousado

O técnico do Leão, Antônio Carlos Zago, encarou com naturalidade o fato de o time estar fazendo o último jogo fora de casa, lembrando que será preciso se manter a estratégia vitoriosa até o momento. "Tem se repetido esse fato de decidirmos fora de casa. O time tem mantido uma regularidade boa nessas decisões e será necessário se manter a mesma intensidade de jogo para buscar o resultado satisfatório no primeiro jogo. Precisamos fazer o dever de casa", disse o treinador do Fortaleza.

Mais um sonho

Para o goleiro do Fortaleza, Marcelo Böeck, estarão em campo as duas melhores equipes da competição: "Nós tivemos o sonho do acesso realizado e dentro desse sonho, Deus nos proporcionou algo que pode ficar marcado nas nossas vidas e nas nossas carreiras. A torcida merece, o clube, se viermos a colocar mais uma estrela no escudo do Fortaleza", disse o goleiro tricolor.

"Vamos lutar para que os torcedores do Fortaleza definitivamente possam ir para a escola sem ouvir chacota dos companheiros e terem orgulho de vestirem a camisa do clube e as crianças possam sentir vontade de serem jogadores do Fortaleza", disse o goleiro.

De volta

Antônio Carlos Zago estreou contra o próprio CSA/AL, no dia 27 de agosto, quando empatou em 1 a 1 no Castelão. Hiago fez o gol dos tricolores e Michel fez o gol dos alagoanos. Agora, o Azulão volta a ficar no caminho de Zago nessa decisão.

Ausências

O Tricolor não terá o centroavante Lúcio Flávio nem o meia Éverton, ambos lesionados e ainda dúvidas para o segundo jogo. O volante Aldo, que estaria na relação dos concentrados, também está com estiramento muscular e não poderá jogar.

Para o lugar de Éverton, o treinador já escolheu o atacante Jô. "O Jô já substituiu o Éverton no jogo passado e conseguiu cumprir bem o papel, porque é um jogador de velocidade, que faz bem a função defensiva, ajudando na marcação", disse Zago.