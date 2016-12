FCF se pronuncia somente segunda

00:00 · 24.12.2016

O presidente da FCF, Mauro Carmélio, adiou para esta segunda, a resolução do Caso Alto Santo ( Foto: JL Rosa )

Caberá ao departamento de competições da FCF, Federação Cearense de Futebol, o comunicado acerca de como ficará o Campeonato Cearense de 2017, sem a presença do Alto Santo, que entrou com documento na entidade, desistindo de disputar a competição. O presidente da FCF, Mauro Carmélio, prometeu para a próxima segunda-feira, a decisão oficial de como ficará o caso.

O Alto Santo alegou, no documento entregue ao presidente Mauro Carmélio, o custo elevado de despesas para disputar o certame, pois não poderia jogar no seu estádio, o Coliseum, que está sem laudos oficiais.

O clube iria sediar seus jogos em Limoeiro do Norte e a administração do Alto Santo considerou que as despesas seriam além do que poderiam ser pagas.

Este imbróglio do Estadual de 2017 deixa transparecer questões políticas do município, por conta da mudança de administração municipal e como o assunto é muito delicado, a FCF decidiu se pronunciar apenas na segunda-feira.

Mauro Carmélio esteve reunido com o seu diretor jurídico, Eugênio Vasques, para encontrar uma saída para o assunto, mas nada foi revelado do que foi tratado na reunião. Apenas que caberá ao departamento de competições, o anúncio das decisões sobre o problema.

Participantes

Antes do pronunciamento do departamento de competições, ficou uma dúvida no ar? Algum outro clube, como o Floresta, por exemplo, poderá ocupar o lugar do Alto Santo? Segundo conversas de bastidores na FCF, tanto o campeonato poderá ocorrer com apenas nove clubes, como também outro, no caso o Floresta por ser o quarto colocado da Série B de 2016, poderá entrar na disputa.

Caso do Guarany

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, TJD, Frederico Bandeira, já recebeu as justificativas da Federação Cearense de Futebol, sobre o rebaixamento do Guarany de Sobral para a Série B e a consequente ascensão do Ferroviário em seu lugar.

O Guarany/S pediu, em liminar, que a FCF não realize os jogos do Ferroviário, até que seja resolvido o mérito da questão no Tribunal, visto que administrativamente, o Cacique do Vale já está rebaixado. Frederico Bandeira dá o despacho na segunda.