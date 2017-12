Fazenda Haras Claro é destaque

00:00 · 23.12.2017

A vaquejada tem ganhado ainda mais espaço em grandes eventos espalhados pelo Nordeste

A consagrada criação de animais da raça Quarto de Milha da Fazenda Haras Claro continua marcante nas competições que está presente, como a que foi registrada no último fim de semana no Clube do Vaqueiro - Quarto Anel Viário.

Competição concorrida de Vaquejada, dentre os animais inscritos, a presença de Jijoca Bryan, filha do campeoníssimo Cashemir Bryan e Holland Screw. Disputas emocionantes, montadores e animais apresentando-se com qualificadas performances até a contagem dos pontos finais.

Na premiação maior do evento - Derby Club do Vaqueiro, sob aplausos estava Jijoca Bryan, de quatro anos, pertencente ao criador Orlando Moreira, entusiasta de vaquejada. A Fazenda Haras Claro, do criador Claudio Rocha, é uma das mais laureadas do País quanto à criação de belos exemplares equinos da raça Quarto de Milha, com excelência na sua genética. Com títulos memoráveis no Jockey Club de Sorocaba - SP e Jockey Club do Rio de Janeiro (turfe), agora brilhando nas competições de Três Tambores e Vaquejadas.