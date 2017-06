Fator casa em ação

00:00 · 13.06.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Com a vitória de 3 a 2 diante do Brasil de Pelotas no sábado, o Ceará saltou da 11ª para a 6ª colocação com 10 pontos, voltando a se aproximar do G4. O Vovô está a um ponto do Vila Nova/GO, 4º colocado e dois do vice-líder Guarani/SP. Por isso, o trunfo do Ceará para se chegar e se consolidar no G4 está nas duas próximas rodadas, quando atuará duas vezes como mandante. Primeiro, hoje às 21h30 contra o Santa Cruz, e na sexta-feira, 16, às 20h30, contra o Luverdense, ambos no Castelão.

Leia mais:

.Santa terá treinador interino e desfalques

E o primeiro passo é vencendo o clássico nordestino contra o Santa Cruz e torcer para que rivais diretos tropecem. Com o Vovô chegando aos 13 pontos, o clube teria que torcer contra pelo menos dois dos quatro adversários diretos: Guarani de Campinas (2º com 12 pontos), Internacional (3º com 11), Vila Nova/GO (4º com 11) e Paysandu (5º com 10). Como Guarani e Paysandu se enfrentam, o Ceará vencendo, ultrapassará um deles e esperaria outro tropeço para entrar no G4.

Time motivado

O técnico do Ceará, Givanildo Oliveira, em entrevista coletiva após a vitória do último sábado, destacou a chance de entrar no G4 com duas vitórias.

"Foi uma partida brilhante, de quem quer chegar e temos que aproveitar o momento bom. Vamos agora para dois jogos em casa e temos que fazer os 6 pontos. Se conseguirmos, ficaremos em uma situação muito boa".

O volante Richardson também espera que a equipe aproveite os dois jogos em casa para entrar no G4. "O que nós queremos é sempre estar no G4 ou brigando para entrar. E só os três pontos tornam isso possível. Esperamos que junto ao nosso torcedor, a gente deixe o Santa Cruz para trás. Estes dois jogos podem nos dar uma boa condição para nós dentro do G4".

Para o duelo com o Santa, o Ceará deve ter duas alterações em comparação ao time que venceu o Brasil de Pelotas.

O meia Pedro Ken retorna ao time titular após cumprir suspensão, entrando na vaga de Felipe Menezes, e Magno Alves, que também retorna após ser poupado, ganha a vaga de Artur.

Em contrapartida, o zagueiro Luiz Otávio será desfalque por contusão, com Valdo sendo seu substituto. O meia Ricardinho estará no banco como opção.