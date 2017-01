Fartura de opções

00:00 · 06.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Jackson Caucaia já ganhou a vaga de titular nos primeiros treinos com Dal Pozzo ( Foto: JL Rosa )

O setor de contenção foi o mais contemplado em contratações no Ceará para 2017, sendo quatro os volantes contratados para a temporada, Jackson Caucaia, Diones, Matheus Trindade e Lucas Siqueira, que pode atuar também na lateral-esquerda.

Os quatro, ao lado dos remanescentes Richardson, Raul e João Marcos - este último só deve voltar a jogar em maio, após cirurgia - são as opções para o técnico Gilmar Dal Pozzo escolher dois (de acordo com o esquema tático já montado nos treinos).

O número de jogadores na contenção contrasta com os meias ofensivos, hoje apenas dois: Felipe Menezes e Ricardinho, com este último apto a jogar apenas em fevereiro, prazo para se condicionar fisicamente após cirurgia.

O gerente de futebol do clube, Marcelo Segurado, garante que as contratações para o meio garantem variações táticas para o treinador. "Em função da forma que os times vem jogando, nos esquemas 4-1-4-1, 4-3-3, geralmente se está convencionando chamar o terceiro homem, de volante, além do volante de contenção e o volante que sai para o jogo. Nossos volantes podem jogar em várias funções no meio. Richardson, Diones e Jackson podem fazer o primeiro e o segundo, o Trindade faz o segundo volante e o terceiro, como meia. E geralmente é mais fácil montar essa estrutura detrás, pela facilidade de mercado. Mas não foi intencional e por esquema tático ter mais volantes que meias. Ainda buscaremos meias".

De acordo com os treinos, Jackson Caucaia joga como primeiro volante, na função do "um", mais próximos dos zagueiros e Richardson mais à frente.

"O ano é longo, com vários campeonatos e ter elenco é importante. Não existe mais esse volante só fixo e todos podem fazer as funções, sair para o jogo, e bom boa saída de bola, como o Dal Pozzo quer. Quem ganhar com as opções é o Ceara".